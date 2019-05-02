馬祖首屆定向越野賽報名 初學者也能挑戰東西莒

2019-05-02 13:45 中央社 馬祖2日電



馬祖首辦的定向越野賽今年9月7日、8日登場，選手將利用賽前10秒拿到的地圖，規劃最短時間內完成檢查點打卡任務。主辦單位指出，活動挑戰智力體力，也有初學者組，歡迎民眾報名，還能探索東西莒美景美食。

馬祖定向越野賽「2019年馬祖定向東西莒錦標賽」由連江縣交通旅遊局主辦，中華民國定向越野協會、蜂巢運動行銷承辦。

交旅局表示，定向越野並非跑得快就能夠獲得勝利，除了跑步，更重要的是必須選擇最短的路線前往檢查點，有點類似尋寶活動；要在比賽區域內，選擇出最短的路線前往檢查點，或自行選擇路線到訪多個檢查點，由花費最短時間的選手勝出。

定向越野最需要掌握的3項東西為地圖、指卡、檢查點。比賽前10秒才會拿到地圖，計時開始才可以看地圖，過程中最重要的是打卡，必須照順序找到檢查點，利用指卡完成打卡，任務即完成。

活動打卡點設計安排呈現西莒島坤坵方塊海、東莒島福正沙灘、東莒燈塔等景點，搭配馬祖美食三寶，結合運動賽事，打造出具莒光特色運動活動。歡迎對跑步有興趣者、越野愛好者或是想挑戰創新者前來挑戰。

賽事分為5組，擁有定向參賽經驗的男子菁英組、女子菁英組、適合初學者的背包客組、馬祖退役軍人老兵雙人組（其中1位是老兵即可組隊參加，搭配另1名不限年齡與性別選手組成），以及適合各年齡的甜蜜雙人組。報名即日起至6月30日，報名網址：https://bit.ly/2WjoqGS 。