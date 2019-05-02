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屏東在地創生level up！咖啡渣變盆栽 蓮霧用喝的

2019-05-02 13:10聯合報 記者江國豪╱即時報導

屏東縣政府為今年10月台灣設計展在屏東暖身，與台灣創意設計中心合作，在新一代設計...
屏東縣政府為今年10月台灣設計展在屏東暖身，與台灣創意設計中心合作，在新一代設計展，新增屏東縣政府「設計導入地方創生」提案，入選參展的4組大學學生團隊與縣內社區合作，「量身打造」的創新設計。記者江國豪／攝影
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2019新一代設計展本月3日於台北揭幕，新增屏東縣政府「設計導入地方創生」提案，入選參展的4組大學學生團隊與縣內社區合作，「量身打造」的創新設計，讓林邊蓮霧剩果變成口感清香的果乾飲，咖啡渣搖身一變成了盆栽，透過文化與產業鏈結，翻轉在地特色。

屏東縣政府為今年10月台灣設計展在屏東暖身，與台灣創意設計中心合作，在新一代設計展以「地方創生」為訴求，公開徵求各大學院校提案，盤點屏東地區人文地產資源優勢，以創新設計創造新產值。

明志科技大學工業設計系葉庭衣、鹿芷瑄、王珮宇以＜嘿！珍珠＞提案，走訪林邊黑珍珠故鄉，經田野調查、專家訪談及工作坊，試圖尋找林邊黑珍珠的未來性。葉庭衣說，從調查過程中發現不同果農所種出來的蓮霧味道與香氣上仍有差異點。為解決蓮霧剩果造成價格滑落，開始思考如何用設計的力量，透過加工處理及行銷包裝，製成特色果乾飲禮盒，此作品也入圍德國紅點設計概念獎服務設計類。

臺中教育大學文創產業設計與營運學系張立妍、朱奕玫、 王瀚生，將高樹石獅公轉化成地方創生品牌「聽石獅說」，以五感體驗屏東大路關的文化特色，透過製石獅粄了解四孤搶粄文化、在地物產所製的果乾巧克力、以及利用互動文化地圖深入認識區域文化故事。

王瀚生說，因為對環境完全陌生，三人只好去拜石獅公尋求靈感，很幸運在當地巧遇一位文化守護員，聽他講故事，認識在地人文脈絡，讓計畫執行有了方向。

南臺科技大學創新產品設計系陳冠穎等四人針對泰武咖啡產業發想，作品「善栽·善栽」以循環經濟概念，將咖啡渣與其他產業廢材結合，設計出一款可以被自然分解且能夠供給植物養分的盆栽，此作品入選2019金點新秀設計獎創業潛力類並進入決審。高師大工業設計系許仕劼、詹秉桓以鹽埔花卉產業提案，設計了梔子花、野薑花、玉蘭花、玫瑰四種擴香產品，也計畫以社區地景藝術、示範農場吸引外地遊客造訪，推廣在地產業。

縣府文化處長吳明榮表示，每年的新一代設計展是台灣設計新秀展現設計創意的重要平台，這4組產學合作作品從初審脫穎而出，歷經半年多的討論、滾動修正，從作品中看到新世代觀察角度與創意，挖掘地方DNA，開啟屏東地方創生的量能。

高師大工業設計系團隊以鹽埔花卉產業提案，設計了梔子花、野薑花、玉蘭花、玫瑰四種擴...
高師大工業設計系團隊以鹽埔花卉產業提案，設計了梔子花、野薑花、玉蘭花、玫瑰四種擴香產品。記者江國豪／攝影
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臺中教育大學文創產業設計與營運學系團隊，將高樹石獅公轉化成地方創生品牌＜聽石獅說...
臺中教育大學文創產業設計與營運學系團隊，將高樹石獅公轉化成地方創生品牌＜聽石獅說＞，以五感體驗屏東大路關的文化特色，透過製石獅粄了解四孤搶粄文化、在地物產所製的果乾巧克力、以及利用互動文化地圖深入認識區域文化故事。記者江國豪／攝影
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臺科技大學創新產品設計系團隊，針對泰武咖啡產業發想，作品＜善栽·善栽＞以循環經濟...
臺科技大學創新產品設計系團隊，針對泰武咖啡產業發想，作品＜善栽·善栽＞以循環經濟概念，將咖啡渣與其他產業廢材結合，設計出一款可以被自然分解且能夠供給植物養分的盆栽。記者江國豪／攝影
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