韓國瑜接連遭恐嚇 高市警提升維安強度

2019-05-02 11:59 中央社 高雄2日電



高雄市長韓國瑜近日屢遭網友恐嚇。 聯合報記者鄭清元／攝影 分享 facebook 高雄市政府警察局今天指出，由於陸續掌握到網友留言欲對高雄市長韓國瑜不利的情資，警方已增加其隨身安全警衛等，提升市長的維安強度。

高雄市警察局保安科表示，近日陸續有網友在網路留言恐嚇，欲對韓國瑜不利。基於安全考量，高市警局自1日中午起加強韓國瑜的維安強度，其隨身安全警衛已由原來的2到3人，增加至6人。

韓國瑜上午出席高雄市議會輕軌二階專案報告。市議會轄區所在的鳳山警分局指出，分局派駐的維安人員也由原來的4人增至6人，配合隨身安全警衛共計12人，以增加市長的維安強度。