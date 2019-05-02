親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

全民公敵真實版！6億支「天眼」監控 記者實測7分鐘被識破

拒檢咬警判無罪？是司法銅人陣 還是警察巨嬰化？

韓國瑜接連遭恐嚇 高市警提升維安強度

2019-05-02 11:59中央社 高雄2日電

高雄市長韓國瑜近日屢遭網友恐嚇。 聯合報記者鄭清元／攝影
高雄市長韓國瑜近日屢遭網友恐嚇。 聯合報記者鄭清元／攝影
分享
高雄市政府警察局今天指出，由於陸續掌握到網友留言欲對高雄市長韓國瑜不利的情資，警方已增加其隨身安全警衛等，提升市長的維安強度。

高雄市警察局保安科表示，近日陸續有網友在網路留言恐嚇，欲對韓國瑜不利。基於安全考量，高市警局自1日中午起加強韓國瑜的維安強度，其隨身安全警衛已由原來的2到3人，增加至6人。

韓國瑜上午出席高雄市議會輕軌二階專案報告。市議會轄區所在的鳳山警分局指出，分局派駐的維安人員也由原來的4人增至6人，配合隨身安全警衛共計12人，以增加市長的維安強度。

韓國瑜
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

五一長假 陸客擠爆金門

2019-05-02 00:08

母語熱 原住民返鄉上學

2019-05-01 23:11

擺脫教學支援 族語教師專職化

2019-05-01 23:09

屏自來水普及率拚6成 水源在哪？

2019-05-01 23:08

台東定置漁場捕獲280kg大曼波 肉皮及龍腸1小時搶光

2019-05-01 22:48

南投農特產即日起至12日 高雄夢時代展出

2019-05-01 22:47

創紀錄！大陸五一長假開跑 9千人往來金門島

2019-05-01 22:46

一期稻開盤價跌 農委會提3解方

2019-05-01 22:37

南投物產展即日起到12日高雄展售 有限量發財金可兌

2019-05-01 21:09

相隔13年 黑琵先生與黑面琵鷺T28韓國無人島相遇了

2019-05-01 20:15

一期水稻價格低農民喊苦 農委會提解套

2019-05-01 19:44

金門兩分局長異動 首度由在地人全包了

2019-05-01 18:36

影╱高美館《太陽雨》開箱 風鈴作品搖響東南亞當代藝術

2019-05-01 17:49

影╱大提琴家張正傑高鐵左營站快閃 為返國30年獨奏會暖身

2019-05-01 17:00

屏東「走讀山海風」 串連8家獨立書店

2019-05-01 16:20

民團要求新住民發展基金補助透明化 移民署善意回應

2019-05-01 14:28

屏東新任分局長交接 5分局長大調動

2019-05-01 13:28

影／梅雨炸高雄 汽機車濺大水花

2019-05-01 11:40

堅持只賣書的書店 政大書城高雄開店占地200坪

2019-05-01 07:53

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

奇景！畸零地一坪110萬賣不成 被立了8支電線桿

2019-05-01 15:15

正新輪胎創辦人羅結辭世 遺產稅估16億撥大村鄉

2019-05-01 13:59

全台首座過山洞溜滑梯在苗栗 親子公園設計圖曝光

2019-05-01 15:19

發生什麼事？ 溪州垃圾焚化廠外清潔車大排長龍

2019-05-01 19:27

基隆限定除濕機補助申請太熱門 明恐額滿手腳要快

2019-05-01 20:35

台東定置漁場捕獲280kg大曼波 肉皮及龍腸1小時搶光

2019-05-01 22:48

創紀錄！大陸五一長假開跑 9千人往來金門島

2019-05-01 22:46

違停機車「警局要再研議」 侯友宜怒：搞清楚狀況嘛

2019-05-01 20:32

有錢輕鬆賺 荔枝椿象卵片1葉收購價加碼到5元

2019-05-01 21:21

金門兩分局長異動 首度由在地人全包了

2019-05-01 18:36

獨／水往上流風景區禁菸開罰 導遊力阻陸客搶稽查單

2019-05-01 13:20

彰化溪州焚化爐大修完成 垃圾車大排長龍等著進場

2019-05-01 15:45

伴唱機唱首歌罰10萬？活動中心嚇到把伴唱機鎖起來

2019-05-01 12:22

2天就快額滿！基隆瘋搶申請除濕機爆怨 明公告暫停

2019-05-02 10:20

花蓮縣新任6官警 鳳林警分局長黃國師受矚目

2019-05-01 19:34

綠蠵龜魂斷後龍海灘 一個月來第2起

2019-05-01 17:47

「大埔強拆再現南鐵」南鐵拆遷戶遭斷水電 向總統求救

2019-05-02 09:13

影／大型車危機四伏 學生體驗後直呼「閃遠點」

2019-05-01 18:52

基隆色彩屋 老漁港變IG打卡熱點

2019-05-01 13:45

屏東新任分局長交接 5分局長大調動

2019-05-01 13:28

一期水稻價格低農民喊苦 農委會提解套

2019-05-01 19:44

嘉義市新增7個公車新站 預計7萬多人受惠

2019-05-01 15:20

竹縣警察局人事異動 2分局長、督察長交接

2019-05-01 16:29

議員總質詢時算舊帳 黃偉哲坦承做人失敗為哪椿？

2019-05-01 20:33

彰化再傳流浪犬咬人 安置卻「犬家不是我家」

2019-05-01 21:04

相隔13年 黑琵先生與黑面琵鷺T28韓國無人島相遇了

2019-05-01 20:15

學校不准公假訓練成績崩盤 葉元之：應訂一致標準

2019-05-01 21:22

影／拒建鳳岡納骨塔！民眾抗議要求重新選址退回環評

2019-05-01 13:39

陸客抽菸不罰卻罰導遊？飯店無奈：絕無此事

2019-05-01 16:38

「你慢慢走，我等你」 女公車駕駛這句話溫暖長輩

2019-05-01 13:37

遠雄敗訴 大巨蛋復工拚3關

2019-05-02 00:11

紅火蟻大軍龍潭現蹤 遇蟻丘別搗毀或火攻

2019-05-01 23:10

機車要三段式左轉？嘉義長庚急診室路口標示不清惹民怨

2019-05-01 17:12

嘉市一、二分局長佈達 黃敏惠：好的治安環境招商引資

2019-05-01 16:21

苗栗縣房屋稅成長5千多萬元 頭份竹南磁吸效應明顯

2019-05-02 09:35

五一長假 陸客擠爆金門

2019-05-02 00:08

拒重演1021蘇澳大水災 宜蘭2.8億蓋抽水站秒抽25噸水

2019-05-01 14:14

蟾蜍山8文資屋況差 限期6月交管維計畫

2019-05-01 17:11

林口交流道A南出匝道交改首日 僅少數駕駛誤駛

2019-05-01 14:29

駛入竹縣極限村！公車快捷6號延駛至芎林鄉華龍村

2019-05-01 14:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top