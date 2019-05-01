創紀錄！大陸五一長假開跑 9千人往來金門島

2019-05-01 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



大陸五一長假正式開跑，與對岸只有一水之隔的金門，也湧現旅遊人潮，從昨日開始，小三通的往返人次明顯較平日增加不少，今天水頭的通關處，從早到晚更是大排長龍，熱鬧滾滾，入境船班，班班客滿，來往人次達9021人次，再度刷新紀錄。

這兩天金門的街道人潮湧現，不少知名小吃與特產名店都出現排隊人潮，街道人潮滿滿，商店業績紅不讓，原來是大陸五一長假連帶帶旺了金門的旅遊市場。包括康士美、屈臣氏等藥妝店連鎖店，更是擠滿人潮，店內幾乎都是操著大陸口音的陸客，像面膜、洗髮精等的日用品，都被一掃而空，有人一買就是半打一打的。

金門縣觀光處處長丁健剛今天也到碼頭了解與協助通關事宜，丁健剛說，這兩天陸客實在太多了，創造許多新紀錄，包括：創入出境單日最高9021人次、入境旅客單日最高6752人次、創入境陸客單日最高4734人次。

丁健剛說，今天除了最後一班未客滿外（廈門往金門），廈門往金門及泉州往金門的船班，今天入境均是班班客滿，共往返44班船。

還特別為了疏運旅客，協調兩艘加班船，從8點半到9點半短短1小時的時間內，就連續5班船入港，一時間爆量的旅客，塞爆了水頭碼頭的入關查驗大廳。

爆滿的人潮湧入金門，也造成水頭國境隊人員與海關工作上龐大的負擔，不少同仁一早就忙得沒空上廁所，有人無奈的說，只差沒包尿布上場。