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創紀錄！大陸五一長假開跑 9千人往來金門島

2019-05-01 22:46聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

大陸五一長假正式開跑，與對岸只有一水之隔的金門，也湧現旅遊人潮，從昨日開始，小三通的往返人次明顯較平日增加不少，今天水頭的通關處，從早到晚更是大排長龍，熱鬧滾滾，入境船班，班班客滿，來往人次達9021人次，再度刷新紀錄。

這兩天金門的街道人潮湧現，不少知名小吃與特產名店都出現排隊人潮，街道人潮滿滿，商店業績紅不讓，原來是大陸五一長假連帶帶旺了金門的旅遊市場。包括康士美、屈臣氏等藥妝店連鎖店，更是擠滿人潮，店內幾乎都是操著大陸口音的陸客，像面膜、洗髮精等的日用品，都被一掃而空，有人一買就是半打一打的。

金門縣觀光處處長丁健剛今天也到碼頭了解與協助通關事宜，丁健剛說，這兩天陸客實在太多了，創造許多新紀錄，包括：創入出境單日最高9021人次、入境旅客單日最高6752人次、創入境陸客單日最高4734人次。

丁健剛說，今天除了最後一班未客滿外（廈門往金門），廈門往金門及泉州往金門的船班，今天入境均是班班客滿，共往返44班船。

還特別為了疏運旅客，協調兩艘加班船，從8點半到9點半短短1小時的時間內，就連續5班船入港，一時間爆量的旅客，塞爆了水頭碼頭的入關查驗大廳。

爆滿的人潮湧入金門，也造成水頭國境隊人員與海關工作上龐大的負擔，不少同仁一早就忙得沒空上廁所，有人無奈的說，只差沒包尿布上場。

今日還發生一段小插曲，有一名楊姓陸客在入境時，被查獲攜帶火腿腸，經移送農委會動植物防檢局後，被依違反動植物檢疫相關規定裁處新台幣20萬元，由於楊姓男子表示，無力繳納該筆罰金，因此依規定予以遣返，成為小三通第2例遭遣返的個案。

大陸五一長假正式起跑，金門的藥妝店湧現大批陸客採購，店裡不時都傳出操著大陸口音的...
大陸五一長假正式起跑，金門的藥妝店湧現大批陸客採購，店裡不時都傳出操著大陸口音的的顧客。記者蔡家蓁／攝影
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金門這兩天湧現旅遊人潮，水頭的通關處，從早到晚都大排長龍，熱鬧滾滾。圖／縣府提供
金門這兩天湧現旅遊人潮，水頭的通關處，從早到晚都大排長龍，熱鬧滾滾。圖／縣府提供
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今天水頭的通關處，從早到晚都大排長龍，爆滿的人潮，再創新紀錄。圖／縣府提供
今天水頭的通關處，從早到晚都大排長龍，爆滿的人潮，再創新紀錄。圖／縣府提供
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金門陸客碼頭
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