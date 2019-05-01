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南投物產展即日起到12日高雄展售 有限量發財金可兌

2019-05-01 21:09聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

南投縣政府今天起到12日在高雄夢時代購物中心舉辦「幸福南投、山城美味」南投地方物產展，希望高雄民眾和到高雄觀光的遊客能分享南投的優質農特產品。

南投縣政府第一次在夢時代購物中心舉辦南投地方物產展，今天適逢勞動節假期，夢時代人潮不少。南投縣農業處長陳瑞慶表示，去年底吹起一股韓流熱，高雄是近來觀光的「大熱門」，到高雄參觀的團客、自由行外籍遊客顯著增加，透過高雄的百貨通路行銷南投品牌，能提高能見度，與高雄高人氣產生雙贏效果，參加物產展的南投52家攤商，對這檔物產展買氣有信心。

高雄市農業局表示，各大百貨公司今年初以來，推出過澎湖、金門、馬祖等的物產展，還有日本物產展，雖多為常態展售，今年消費人潮比去年稍多。

南投物產展出南投各鄉鎮特色美食、農特產品、觀光工廠商品、原住民特產、伴手禮、工藝等，而且是以產地直銷的方式展售，尤其各種茶葉很受歡迎。南投縣長林明溱很重視此次到高雄的展售，但因今天各地下雨，他關心南投雨勢，坐鎮縣府掌握各鄉鎮雨情，請縣府人員向高雄消費者介紹南投特有的有機栽培茶、高山茶、精品咖啡和精緻農特產香菇、水蜜桃、梅製品、龍眼蜜、桂花蜜等。對茶很了解的高雄市農業局長吳芳銘也到現場品茗，為南投物產展助陣。

南投縣政府農業處表示，展期中消費滿千元憑發票可兌換南投紫南宮發財金1枚，每天限量30枚，另可加碼兌換環保購物袋，限量1200份，送完為止。周六、周日還有茶席展演、竹編創作體驗、野生愛玉DIY活動。

南投地方物產展即日起到12日在高雄夢時代購物中心舉辦。記者王慧瑛／攝影
南投地方物產展即日起到12日在高雄夢時代購物中心舉辦。記者王慧瑛／攝影
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南投產茶出名，即日起到12日在高雄夢時代購物中心舉辦的南投地方物產展可買到品質佳...
南投產茶出名，即日起到12日在高雄夢時代購物中心舉辦的南投地方物產展可買到品質佳的好茶。記者楊濡嘉／攝影
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南投縣政府即日起到12日在高雄夢時代購物中心舉辦南投地方物產展，高市農業局長吳芳...
南投縣政府即日起到12日在高雄夢時代購物中心舉辦南投地方物產展，高市農業局長吳芳銘（右二）代表高市府致歡迎之意，也品嘗南投好茶。記者楊濡嘉／攝影
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