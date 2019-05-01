南投物產展即日起到12日高雄展售 有限量發財金可兌

2019-05-01 21:09 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



南投縣政府今天起到12日在高雄夢時代購物中心舉辦「幸福南投、山城美味」南投地方物產展，希望高雄民眾和到高雄觀光的遊客能分享南投的優質農特產品。

南投縣政府第一次在夢時代購物中心舉辦南投地方物產展，今天適逢勞動節假期，夢時代人潮不少。南投縣農業處長陳瑞慶表示，去年底吹起一股韓流熱，高雄是近來觀光的「大熱門」，到高雄參觀的團客、自由行外籍遊客顯著增加，透過高雄的百貨通路行銷南投品牌，能提高能見度，與高雄高人氣產生雙贏效果，參加物產展的南投52家攤商，對這檔物產展買氣有信心。

高雄市農業局表示，各大百貨公司今年初以來，推出過澎湖、金門、馬祖等的物產展，還有日本物產展，雖多為常態展售，今年消費人潮比去年稍多。

南投物產展出南投各鄉鎮特色美食、農特產品、觀光工廠商品、原住民特產、伴手禮、工藝等，而且是以產地直銷的方式展售，尤其各種茶葉很受歡迎。南投縣長林明溱很重視此次到高雄的展售，但因今天各地下雨，他關心南投雨勢，坐鎮縣府掌握各鄉鎮雨情，請縣府人員向高雄消費者介紹南投特有的有機栽培茶、高山茶、精品咖啡和精緻農特產香菇、水蜜桃、梅製品、龍眼蜜、桂花蜜等。對茶很了解的高雄市農業局長吳芳銘也到現場品茗，為南投物產展助陣。