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相隔13年 黑琵先生與黑面琵鷺T28韓國無人島相遇了

2019-05-01 20:15聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

這是黑面琵鷺保育的動人故事！有「黑琵先生」之稱的王徵吉等4位資源拍鳥人，本月5日至11日將再登上南北韓交界無人島拍攝黑面琵鷺繁殖情況，其中尋找「老朋友」T28列為首要任務，王徵吉今天出示一張照片，是2002年在台灣因肉毒桿菌中毒倖存後野放的黑面琵鷺T28，2015年他登島時，沒想到相隔13年人鳥還能相遇，看到牠健康成長還築巢繁衍下一代，相當開心。

原本是報社攝影記者的王徵吉，從1992年開始拍攝黑面琵鷺，因當時全球剩不到300隻，是極危物種，卻有一半以上到台南七股曾文溪出海口度冬，當年因保育與開發的衝突，發生2隻黑面琵鷺遭槍殺，震驚保育界，王徵吉也開始投身拍攝黑面琵鷺，透過鏡頭教育民眾認識黑面琵鷺。

2002年台南度冬區又發生90隻黑面琵鷺肉毒桿菌中毒，73隻死亡，17隻搶救成功進行野放，也催生了黑面琵鷺保育區劃設。因黑面琵鷺來台度冬只有半年，另外半年在繁殖區的生活少為人知，王徵吉也不辭辛勞，多次前往中國大陸北方及南北韓交界的無人島繁殖地拍攝黑面琵鷺，2015年4月21日他登上南北韓交界的G島黑面琵鷺繁殖區，竟然遇到當年野放的T28，相隔13年能再見面，王徵吉內心激動不已。

20多年來，黑面琵鷺全球數量從288隻成長到今年4463隻，成果是令人欣慰的，王徵吉說，黑面琵鷺夀命約15年至17年，希望這次再去希望有緣再看到老朋友，看牠結婚下蛋孵育下一代，再一起到台灣度冬，讓黑面琵鷺琵一生的故事可以串聯起來，也凸顯保育的意義。

資深拍鳥人邱明德也將同行，他要尋找「E07」（出生後由韓國研究人員繫腳環追蹤），因2012年在茄萣濕地拍到牠後，似乎是約定好，每年都在台灣重逢；另外還希望探訪的是「T69」，這是2015年黑琵肉毒桿菌中毒事件中，成功救活的6隻之一，在台南繫放後隔天飛到茄萣，第3天離開北返繁殖地，不久後在大陸大連被發現生了3隻小寶寶，「T69」每年也都會返台度冬，「希望去看看牠們在繁殖地的生活 」，帶回更多溫馨照片及故事。

資深拍鳥人「黑琵先生」王徵吉（右）與邱明德等人，本月5日將前往南北韓交界無人島，...
資深拍鳥人「黑琵先生」王徵吉（右）與邱明德等人，本月5日將前往南北韓交界無人島，拍攝黑面琵鷺繁殖情況，並尋訪老朋友。記者吳淑玲／攝影
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「黑琵先生」王徵吉2015年在韓國G島拍到T28，已是肉毒桿菌中毒後13年。圖／...
「黑琵先生」王徵吉2015年在韓國G島拍到T28，已是肉毒桿菌中毒後13年。圖／王徵吉提供
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黑面琵鷺北韓中毒
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