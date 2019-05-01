相隔13年 黑琵先生與黑面琵鷺T28韓國無人島相遇了

2019-05-01 20:15 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑玲 ╱即時報導



這是黑面琵鷺保育的動人故事！有「黑琵先生」之稱的王徵吉等4位資源拍鳥人，本月5日至11日將再登上南北韓交界無人島拍攝黑面琵鷺繁殖情況，其中尋找「老朋友」T28列為首要任務，王徵吉今天出示一張照片，是2002年在台灣因肉毒桿菌中毒倖存後野放的黑面琵鷺T28，2015年他登島時，沒想到相隔13年人鳥還能相遇，看到牠健康成長還築巢繁衍下一代，相當開心。

原本是報社攝影記者的王徵吉，從1992年開始拍攝黑面琵鷺，因當時全球剩不到300隻，是極危物種，卻有一半以上到台南七股曾文溪出海口度冬，當年因保育與開發的衝突，發生2隻黑面琵鷺遭槍殺，震驚保育界，王徵吉也開始投身拍攝黑面琵鷺，透過鏡頭教育民眾認識黑面琵鷺。

2002年台南度冬區又發生90隻黑面琵鷺肉毒桿菌中毒，73隻死亡，17隻搶救成功進行野放，也催生了黑面琵鷺保育區劃設。因黑面琵鷺來台度冬只有半年，另外半年在繁殖區的生活少為人知，王徵吉也不辭辛勞，多次前往中國大陸北方及南北韓交界的無人島繁殖地拍攝黑面琵鷺，2015年4月21日他登上南北韓交界的G島黑面琵鷺繁殖區，竟然遇到當年野放的T28，相隔13年能再見面，王徵吉內心激動不已。

20多年來，黑面琵鷺全球數量從288隻成長到今年4463隻，成果是令人欣慰的，王徵吉說，黑面琵鷺夀命約15年至17年，希望這次再去希望有緣再看到老朋友，看牠結婚下蛋孵育下一代，再一起到台灣度冬，讓黑面琵鷺琵一生的故事可以串聯起來，也凸顯保育的意義。