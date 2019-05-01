一期水稻價格低農民喊苦 農委會提解套

2019-05-01 19:44 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



屏東及高雄大寮區域，為全台一期稻作最早收割的產區，但因市場稻米需求量不大，日前開盤價跌破10元農民喊苦，未因應稻作盛產且保障農民收益，農委會主委陳吉仲，將以推動外銷、放寬公糧收購、進口管控，以調節市場供需。

農委會主委陳吉仲針昨日前往萬丹鄉公所，聽取水稻農民心聲，並表示為調節稻米市場供需，提出三項策略，包含擴大民糧外銷，以增加產銷通路；放寬公糧收購限制，從原本6200公斤提升至8200公斤，以穩定市場價格；並針對進口稻米數量管控，目前政府進口9.4萬公噸，超過半數未流入市場。

農民若因市場價格低，想交公糧以確保收益，陳吉仲舉公糧收購稻米溼度比為例，若稻米水分含量32％價格僅每台斤8.8元，而水分含量30％每台斤價格9.4元，農民盡量待稻穀成熟後收割，價格可以更好，若市場價格高於公糧收購價，就可賣給糧商。另外陳吉仲也表示，農委會輔導縮減水稻面積預計約3萬公頃，減少產量，政府鼓勵水稻外銷及加工，也消耗現有庫存，以提升糧商收購需求，並拉高稻穀價格。

農糧署副署長莊老達表示，往年到了3、4月間，糧商就會開始收購稻穀，但去年全台水稻豐收，糧商尚有庫存，因此新期稻穀開盤價格不如往年。政府為照顧農民，也訂有公糧收購及直接給付（每公頃補助1萬3千5百）措施，農民收割前，應核算生產成本且觀察濕穀價格，再決定是否領取直接給付或改交公糧，地方農會將隨時配合農民意願協助修改申報。