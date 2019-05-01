高美館《太陽雨》開箱 風鈴作品搖響東南亞當代藝術

2019-05-01 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市立美術館今天舉行《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術展》開箱啟動記者會，一大亮點是來自菲律賓藝術家Felix Bacolor的〈狂風暴雨的天氣 Stormy Weather〉風鈴裝置作品。

高美館《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術展》將於5月4日正式登場，今天舉辦開箱啟動記者會，高雄市副市長葉匡時、文化部藝術發展司長張惠君、高雄市文化局代理局長王文翠、高美館長李玉玲、日本森美術館總策展人片岡真實，以及挹注資源的企業代表台新銀行藝術文化基金會董事長鄭家鐘、信源企業總裁許義榮與董事長楊麗芬的共同見證下，為亮點作品〈狂風暴雨的天氣〉揭開面紗，正式公開亮相。

《太陽雨》2017年在東京首次展出，為東京森美術館、國立新美術館及國際交流基金Asia Center共同策劃，是為紀念東南亞國家協會成立50周年的大展，匯集了47位來自東協諸國的藝術家最具代表性的創作，結合森美術館及福岡亞洲美術館的藝術典藏，以六個不同面向的觀點串起東南亞各國及年代，從而描寫東南亞區域的當代藝術運動。

葉匡時表示，高雄作為海洋城市、海洋本就連結著台灣與東南亞諸國，且近年來東南亞新住民以及其二代、三代都早已在台灣落地生根，因此呼籲民眾可藉此機會好好認識並瞭解大家的好鄰居以及其文化與歷史。

高美館長李玉玲表示，本展覽在2017年於東京展出時，創下日本難得公部門、公立美術館與私人美術館共同合作的先例。此次在台灣的展出由高美館及森美術館聯合策展，將會是比日本濃縮地更精彩的羅列。《太陽雨》能夠順利演出，歸功於文化部以及高雄市府傾力相助，同時也幸得企業及機構熱情協力。

日本森美術館總策展人片岡真實介紹菲律賓藝術家菲力克斯．巴科洛爾的作品「狂風暴雨的天氣」，菲律賓是世界上暴風雨出現頻率最高的地區之一，這件大型的聲音裝置作品將上千片彩色風鈴懸掛於白色輕鋼架上，靜靜佇立在高美館雕塑大廳中，隨風擺動的風鈴所發出的聲響格外清脆，藉以探討全球暖化的全球性問題。同時作品也呼應著展覽主題《太陽雨》一詞，為東南亞地區常見的天氣現象，也暗喻東南亞複雜多元、迂迴曲折的歷史背景和文化價值。

5月4日開幕當天，高美館更將邀集台灣及東南亞策展人與學者專家、來自日本東京森美術館特展總策展人片岡真實、新加坡美術館以及新加坡國立美術館等多位資深策展人，舉辦《太陽雨：1980年代至今的東南亞當代藝術》國際論壇，探討關於東南亞當代藝術的發展及其研究。活動免費報名，請事先上高美館網站https://reurl.cc/rkRVk登記。