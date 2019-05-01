大提琴家張正傑高鐵左營站快閃 為返國30年獨奏會暖身

2019-05-01 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



大提琴家張正傑今天中午在高鐵左營站快閃，在人來人往大廳演奏巴哈大提琴無伴奏樂章，也為5月26日高雄中正文化中心的「張正傑返國30周年大提琴獨奏會」暖身。張正傑去年七月車禍導致左手腕骨折，經過不斷的復健，終於復出重返舞台。

張正傑15歲出國留學，取得奧地利國立維也納表演藝術大學演奏家文憑與芬蘭西貝流士音樂院最高演奏文憑，1989年回台灣任教。今年是他返國30周年，特別推出「張正傑返國30周年大提琴獨奏會」，5月26日下午兩點半在高雄市文化中心至德堂登場。

左撇子大提琴家張正傑說，這場音樂會是30年的淬鍊結晶，但演奏計畫卻差一點就實現不了。因為去年7月在奧地利歷經一場車禍，造成左手腕骨折，樂迷都很擔心他之後要如何拉琴？音樂生涯會不會就此結束？但樂觀積極的他不願放棄，歷經了手術、復健、針灸，嘗試各種治療方法，甚至把練琴當復健，終於比常人更快的速度恢復，並且重返舞台。

「點子王」張正傑在30年中，創造了許多充滿創意的音樂會。他將京劇、歌仔戲、布袋戲安排跟大提琴結合，還到太魯閣峽谷、金門坑道、美濃稻田、墾丁珊瑚礁岩上辦音樂會。他希望在台灣推廣古典音樂，讓大人小孩都可以沒有距離感的聆聽古典樂。