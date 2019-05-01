親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

政院拍板109年放假115天 春節7天中秋、端午4連休

美聯社：郭台銘正前往美國白宮但原因不明

高雄設單親家庭服務據點 被視為溫暖「後頭厝」

2019-05-01 12:52中央社 高雄1日電

高雄市社會局陸續建置單親家庭服務據點，提供單親爸媽及孩子照護和解決短期居住需求等支援服務，被視為溫暖的「後頭厝」，其中短期居住宅仍有餘屋，社工今天歡迎申請進住。

為陪伴單親爸媽及孩子一起成長茁壯，高雄市社會局陸續整合單親家庭服務中心、單親家庭互助關懷站及單親家園，分別在小港、左營、鳳山、路竹和旗山成立5處「單親家庭服務據點」，並提供71處的短期居住宅。

高雄市社會局社工表示，租屋是一筆不小的支出，短期居住宅目前有50多戶單親家庭進住，提供低於市價一半的優惠租金出租，讓單親家庭解決短期居住需求，社工也會在租期2年間輔導協助購屋。

單親家庭服務據點社工蔡慧欣表示，雖然只是短期居住，但輔導的兩名媽媽在這期間存到頭期款買房子，大家都替她們高興。

蔡慧欣說，短期居住宅租用期限最長2年，曾讓許多單親爸媽卻步，但社工們積極訪視了解對方經濟狀況和儲蓄習慣，強力鼓勵訂立目標，終於在去年買下屬於自己的家，對未來也不再迷惘。

單親家庭服務據點功能不僅提供短期居住宅，供居住高雄市獨自扶養未滿18歲以下子女單親家庭申請，也提供獎助學金媒合、夏令營、戶外教學、親子活動、親職講座等免費課程活動與資源媒合，並配置專業社工陪伴成長，讓家長有喘息的時間和空間，因此被視為是提供後勤支援的溫暖「後頭厝」。

高雄市
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

堅持只賣書的書店 政大書城高雄開店占地200坪

2019-05-01 07:53

導入真空包 她讓飛魚大翻身

2019-04-30 23:32

高市5月觀光代言人 波特王無酬相挺：我是高雄人

2019-04-30 23:26

新住民講師鐘點費砍剩260元 遭抗議

2019-04-30 23:25

影╱天熱池水變化被嫌髒 高市中央公園清理後恢復美觀

2019-04-30 21:35

覺得風獅爺像警察？分局長郝心誠學創作金門風獅爺

2019-04-30 20:51

「波特王」上山下海為高雄代言觀光 原因和韓國瑜無關

2019-04-30 20:48

金門放流鱟苗 讓活化石生生不息

2019-04-30 20:44

「打狗商場」住宅區營運惹議 高市府緊盯將依法查處

2019-04-30 20:09

巴楠花小學籃球隊獲全國冠軍 大愛居民放鞭炮迎接

2019-04-30 19:12

恆春半島飛魚「大翻身」 宜蘭媳婦一個念頭扭轉身價

2019-04-30 18:56

環島科普列車抵高雄 中山大學推5科普實驗邀民眾體驗

2019-04-30 18:37

挽救恆春半島式微飛魚文化 官民結合觀光開闢新活路

2019-04-30 17:40

新住民文化講師鐘點費砍到260元 民團連署拒絕差別待遇

2019-04-30 17:39

春遊補助加碼啟動 屏東送福袋抽百萬名車

2019-04-30 15:52

高雄消防猛男拍宣導照 秀強大撩妹金句

2019-04-30 14:00

呷冰消暑！「醬油」冰淇淋只有屏東吃得到

2019-04-30 13:12

高雄5月觀光代言完全年輕化 搭訕網紅「波特王」來了

2019-04-30 12:11

旗津渡輪票價比香港還貴！高雄勞團51前夕到議會請命

2019-04-30 12:08

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 中央公園、愛河「差很大」

2019-04-30 18:04

基隆脫胎換骨 蔡英文宣布基隆河流域土地開發管制解禁

2019-04-30 19:12

桃市公車189明上路 武陵高中到經國站更便利

2019-04-30 13:41

2019新北市十大易肇事地點出爐 三重這路口最嚴重

2019-04-30 17:34

影╱天熱池水變化被嫌髒 高市中央公園清理後恢復美觀

2019-04-30 21:35

呷冰消暑！「醬油」冰淇淋只有屏東吃得到

2019-04-30 13:12

嘉義城隍廟與北港朝天宮續前緣 百年前神蹟拍成戲劇

2019-04-30 15:53

「波特王」上山下海為高雄代言觀光 原因和韓國瑜無關

2019-04-30 20:48

Netflix找上嘉義庶民小吃 拍出世代傳承紀錄片

2019-04-30 16:33

荔枝椿象攻陷全台 彰化縣收購卵片明年可減少7千萬隻

2019-05-01 09:35

春遊宜蘭大加碼 每房最高補助1500元還有伴手禮

2019-04-30 20:51

IG打卡熱點多！沒拍過這些景點 別說你來過基隆

2019-05-01 07:51

雲林5月加強垃圾破袋稽查 民怨：回不回收標準亂

2019-05-01 07:49

台中大雨下整夜 大里多處積水

2019-05-01 09:31

影／台南府會關係陷僵局？ 市長拜會議長一起吃麵

2019-04-30 13:42

1公里1瓶愛心八寶粥 泰山老董參與大甲媽進香後還願

2019-04-30 22:31

高雄5月觀光代言完全年輕化 搭訕網紅「波特王」來了

2019-04-30 12:11

影／中市87歲阿嬤變安置人球 議員帶到市長室「申冤」

2019-04-30 23:20

堅持只賣書的書店 政大書城高雄開店占地200坪

2019-05-01 07:53

感念父親回饋地方 南寶樹脂家族再捐車

2019-04-30 19:10

恆春半島飛魚「大翻身」 宜蘭媳婦一個念頭扭轉身價

2019-04-30 18:56

中和景新街騎樓禁停機車 下月13日起取締違規

2019-04-30 16:27

雲縣垃圾破袋稽查 民怨垃圾、回收傻傻分不清

2019-04-30 22:47

水族館胎死腹中 新卸任海科館長今都表感慨

2019-04-30 13:23

怪石現蹤綠島海邊 疑千年前史前有槽圓孔單石

2019-05-01 08:59

台南市議員陳昆和控北門社大開課不實 真理大學駁絕無此事

2019-04-30 22:32

北市10筆土地大清倉？ 明在市議會二讀闖關

2019-04-30 19:08

新北人口突破400萬 幸運女嬰獲黃金2兩、終身觀球VIP

2019-05-01 09:29

防撞踏出第一步！基隆斑馬線退縮選定信一、義四路口

2019-04-30 14:36

小心別當首位被罰的遊客 「水往上流」風景區禁菸五一開鍘

2019-04-30 17:41

高雄消防猛男拍宣導照 秀強大撩妹金句

2019-04-30 14:00

「打狗商場」住宅區營運惹議 高市府緊盯將依法查處

2019-04-30 20:09

覺得風獅爺像警察？分局長郝心誠學創作金門風獅爺

2019-04-30 20:51

社福團體推「憨星人」line貼圖 原來裡面有洋蔥

2019-04-30 15:19

綠島海邊神秘圓孔單石 研判和史前遺址有關

2019-04-30 17:04

春遊補助加碼啟動 屏東送福袋抽百萬名車

2019-04-30 15:52

30多頂神轎如下餃子 181年歷史嘉義衝水路迎客王

2019-05-01 09:20

基隆海科館水族館蓋不蓋 等待教育部給答案

2019-04-30 22:38

警察分局長調動榮陞 竹崎鄉民鳴炮「同歡」？

2019-05-01 10:52

北市非法日租套房至少上千家 北市府挨批視而不見

2019-04-30 16:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top