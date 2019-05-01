高雄設單親家庭服務據點 被視為溫暖「後頭厝」

2019-05-01 12:52 中央社 高雄1日電



高雄市社會局陸續建置單親家庭服務據點，提供單親爸媽及孩子照護和解決短期居住需求等支援服務，被視為溫暖的「後頭厝」，其中短期居住宅仍有餘屋，社工今天歡迎申請進住。

為陪伴單親爸媽及孩子一起成長茁壯，高雄市社會局陸續整合單親家庭服務中心、單親家庭互助關懷站及單親家園，分別在小港、左營、鳳山、路竹和旗山成立5處「單親家庭服務據點」，並提供71處的短期居住宅。

高雄市社會局社工表示，租屋是一筆不小的支出，短期居住宅目前有50多戶單親家庭進住，提供低於市價一半的優惠租金出租，讓單親家庭解決短期居住需求，社工也會在租期2年間輔導協助購屋。

單親家庭服務據點社工蔡慧欣表示，雖然只是短期居住，但輔導的兩名媽媽在這期間存到頭期款買房子，大家都替她們高興。

蔡慧欣說，短期居住宅租用期限最長2年，曾讓許多單親爸媽卻步，但社工們積極訪視了解對方經濟狀況和儲蓄習慣，強力鼓勵訂立目標，終於在去年買下屬於自己的家，對未來也不再迷惘。

單親家庭服務據點功能不僅提供短期居住宅，供居住高雄市獨自扶養未滿18歲以下子女單親家庭申請，也提供獎助學金媒合、夏令營、戶外教學、親子活動、親職講座等免費課程活動與資源媒合，並配置專業社工陪伴成長，讓家長有喘息的時間和空間，因此被視為是提供後勤支援的溫暖「後頭厝」。