建築物一傾斜馬上預警 高科大守護山區小學安全

2019-05-01 11:31 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台灣近年地震、颱風頻繁，國立高雄科技大學有感於山區天災風險偏高，前進高雄桃源區建山國小推動自主防災，量身打造的「校園智慧防災預警監測流程 」，在建築結構發生傾斜的第一時間就能啟動預警與防災機制 ，力求減輕災情。

近年氣候極端，強降雨常讓山區飽受土石流等威脅，偏遠聚落若再遭遇聯外道路中斷，更是孤立無援，國立高雄科技大學營建系基於大學社會責任，提出「義築桃花源‧港都山線人文心風貌營建計畫」，深入高雄桃源區進行災害潛勢調查並提出改善方案，更為建山國小規劃校園智慧防災預警監測流程，協助自主防災。

計畫主持人許懷後副教授採取遠端監測IoT（物聯網）技術概念，與廠商合作開發「結構物傾斜監測裝置」，當建築物出現異常傾斜時，感測訊號就會自動傳輸至監控平台並發出警報通知。

去年6月間一場強降雨，這套系就發揮即時預警功能。許懷後表示，這套結構物傾斜監測裝置的量測數據顯示畫面，介面簡單，連小學生也能看得懂。