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只賣書的書店 政大書城高雄開店占地200坪

2019-05-01 07:53聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

在許多書店紛紛出走高雄的同時，高雄市最近又新開一家書城，讓高雄市愛書人有新的據點。

國內老品牌政大書城耕耘市場26年堅持只賣書，今年首度進軍百貨，第一站就在夢時代！政大書城，自1993年在國立政治大學校內圖書部為出發地，後走出校園，在台北師範大學附近開了第一家門市，名字仍然沿用「政大書城」，而後在花蓮和高雄率續開疆闢土，目前加上台南店，依舊維持著全台3到4家店的規模。

政大書城高雄夢時代店讓書成為空間主角，佔地200坪，藏書5萬冊，花費近千萬，沒有過度的裝潢，卻有相當大的看書空間，書種十分齊全，還提供座椅，可以讓。

在濃厚的書卷氣息包圍下享受閱讀。不怕你看，只怕你不看！政大書城誠意十足，店內一大特色就是店內所有書籍都沒有封膜，可自由閱讀尚未購入的書籍，喜歡了再買回家！友善的閱讀環境也是店內的亮點設計，獨立的親子閱讀專區，如家一般自在舒適，是一個非常適合全家一起駐足的地方。

政大書城夢時代店只要加入會員即享有一般叢書77折，還有39折優質選書。政大書城未來也會在夢時代店規劃一系列的作家講座及新書發表會、簽書會活動，將閱讀融入生活中。5月18日下午2點在夢時代1F幸福廣場就有一場貓咪界黃阿瑪「怎麼可能忘了你」簽書會，書迷們不可錯過。

政大書城經理李信賢說，在政大書城看書不必有壓力，即使有封膜，也可以拆開看，如不喜歡不必買也無妨。政大書城為了推動更多元、廣泛地閱讀，回饋活動包括到校提供書展活動，可以以傳統書展形式展現，也可以以書箱漂流的形式展 現，更可以多元表現，在形式上不受到任何拘束。

另外，國中小學到書城參訪，也可以安排導覽服務，高中職以上學校除了導覽外，更能配合職涯規劃，認識出版圖書產業以及閱讀服務業。

在許多書店紛紛出走高雄的同時，高雄市最近又新開一家政大書城，讓高雄市愛書人有新的...
在許多書店紛紛出走高雄的同時，高雄市最近又新開一家政大書城，讓高雄市愛書人有新的據點。記者謝梅芬／攝影
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在許多書店紛紛出走高雄的同時，高雄市最近又新開一家政大書城，讓高雄市愛書人有新據...
在許多書店紛紛出走高雄的同時，高雄市最近又新開一家政大書城，讓高雄市愛書人有新據點。記者謝梅芬／攝影
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在許多書店紛紛出走高雄的同時，高雄市最近又新開一家政大書城，讓高雄市愛書人有新的...
在許多書店紛紛出走高雄的同時，高雄市最近又新開一家政大書城，讓高雄市愛書人有新的據點。記者謝梅芬／攝影
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政大高雄市
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