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覺得風獅爺像警察？分局長郝心誠學創作金門風獅爺

2019-04-30 20:51聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

「我第一眼看到牠，就超喜歡的」..金門警察局金城分局長郝心誠即將於明日調任雲林虎尾分局長，在金門服務的14個月，郝心誠相當喜愛金門的風土民情，尤其是風獅爺，他除了自己購買多尊風獅爺珍藏外，還拜師學做風獅爺陶藝，出色的作品，讓老師相當稱讚。

今年才43歲就已經擔任分局長的郝心誠，個性積極認真，他在去年2月首次來到金門服務，在一次因緣際會下認識「風伯傳人」王明宗老師，從他的介紹下，聽到、看到風獅爺的百態，也受到這股風獅爺文化保存的感召。

郝心誠說，他放假時，若沒回台灣，最愛到金門各村落，尋找風獅爺，覺得金門的風獅爺都好有特色，每尊都是獨一無二；最重要的是，他認為，風獅爺和警察的角色與任務很相似。

「風獅爺24小時無論刮風下雨，都認真的負責保護村落無形的侵擾讓民眾心靈得到慰藉，警察也是24小時無分晴雨風暴，負責保護村落有形的治安維護，讓民眾有免於恐懼的生活。」郝心誠很認真的分析兩者的相似之處。

因為實在太喜歡風獅爺，郝心誠還拜王明宗為師，潛心學做風獅爺，他用了將近3個月的時間，陸續完成2座風獅爺作品，王明宗誇，以一個初學者的功力來說已經算非常不簡單了。

郝心誠表示，警察工作壓力大，每位同仁都會尋找紓壓的方式，他發現捏陶可以讓自己專注度提升並且暫時忘卻一些繁擾瑣事，剛好自己又非常喜歡金門風獅爺文化，所以跟著老師學習捏製風獅爺。他也鼓勵自己的同仁休假時多安排對身心健康有益的活動，捏陶也是其中一項。

王明宗期許這位「愛獅」成癡的分局長學生能夠持續精進，回臺灣其他縣市服務時，也能大力推廣金門風獅爺的優良精神與文化。他說，雖然郝心誠在金門服務的時間只有1年2個月，但說不定未來可以成為他傳承金門風獅爺文化與陶藝的接班人。

郝心誠所創作的風獅爺饒富趣味，感覺頗有童趣，但又很大膽。圖／王明宗提供
郝心誠所創作的風獅爺饒富趣味，感覺頗有童趣，但又很大膽。圖／王明宗提供
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新任的雲林虎尾分局長分局長郝心誠（左），在金門服務的14個月，拜師學做風獅爺陶藝...
新任的雲林虎尾分局長分局長郝心誠（左），在金門服務的14個月，拜師學做風獅爺陶藝，出色的作品，讓老師王明宗（右）相當稱讚。圖／王明宗提供
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風獅爺金門警察
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