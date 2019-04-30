「波特王」上山下海為高雄代言觀光 原因和韓國瑜無關

2019-04-30 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市觀光局邀得網紅「波特王」出任高雄5月份觀光代言人，波特王今天特別在臉書Po一則影片說明為何會接下這項代言，而且是免費拍影片助高雄：與顏色、政黨無關，只因為他是高雄人，高雄是他 的家鄉。為幫高雄做事，波特王還免費為高雄店家打廣告，高雄的店家都可以上他的臉書、YouTube，在行銷高雄影片「你還沒有到過高雄嗎？」底下留下相關宣傳訊息，和影片一起宣傳。

波特王是何許人？他在臉書「一分鐘了解波特王」中這樣介紹自己：「波特王=勇敢高雄郎/小商人/過氣網紅/清流Youtuber/幹話搭訕始祖/鬼點子多/內心戲多/186公分」。

波特王今天在臉書發影片表示，之所以會接下高雄市觀光局的邀約，不是因為政黨，不是因為顏色，而是因為他是高雄人，高雄城市是他出生的地方，是孕育他長大的地方，他這個人從出生到現在一大半的時間都在高雄，高雄是他的家鄉，就單純是這個原因才接下這個工作；現在有機會為高雄市服務，心裡充滿喜悅和感恩，感恩有能力可以幫助到自己居住的城市。

他要大家眼中不要有藍綠，因為藍綠太多的話什麼事做不好了，唯有從自己開始做起才能真正迎接改變；你是要一直停留在同溫層，還是要持續擴大自己的影響力，這是所有的人要好好去思考一下的；而且他覺得大家都有責任讓自己的城市變得更好，雖然每個人幫助的方式不一定相同， 但只要意識到並一起去做的話，相信台灣一定會越來越好；所以，他希望此時此刻大家都要有共同意識。

「我是高雄人，所以我為了自己的城市努力。」他表示，這次拍攝，觀光局本來要給他的公司費用，但他和公司討論之後決定不收費用，雖然這陣子他們公司還是「挺忙」的，前陣粉絲團還被誤判關閉，導致業績掉了不少…既然自己有能力能夠幫助推廣高雄 就應該做這件事。

波特王透露，過去有政治人物找他合作，而且給的費用滿高的，「我不愛錢嗎？我愛，但都婉拒了，他們大咖程度，你們可能無法想像， 但我不能說是誰，反正都婉拒了！因為比起藍綠，我更在意我生活的這片土地高雄。」

他表示為了拍攝這支「你還沒有到過高雄嗎」影片，他和公司人員真的是上山又下海，非常耗體力，早上3時就集合出發去等日出，拍了一整天回到公司，天都黑了，隔天繼續，真的是一群人燃燒一股熱血在做這件事。

他說為了幫高雄店家免費打廣告，店家可在影片下留言，把店裡銷售資訊放上去讓更多人知道。

波特王為高雄介紹的景點有；三鳳宮、林園市境之南樹、柴山九龍榕、六龜寶來溫泉區、左營蓮池潭、駁二藝術特區、捷運美麗島站光之穹頂、高雄火車站、左營南門、壽山觀景台、壽山西海岸、衛武營，高市觀光局另將邀他和市長韓國瑜為高雄軍事觀光宣傳。