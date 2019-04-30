金門放流鱟苗 讓活化石生生不息

2019-04-30 20:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣水產試驗所今天在稚鱟棲地建功嶼舉辦「三棘鱟復育放流」，邀請親子一起來參與，此次共放流自行育成三棘鱟苗共3萬尾，預計本周會放流共15萬尾「幼鱟」，參與這項活動，小朋友都覺得活動很有趣，還跟鱟苗說再見，希望他們長大後可以再回來。

金門早年處在戰地政務體制，海岸線管制人員進入，海濱泥沙交疊的灘地是鱟理想的產卵棲地，在臺灣野生的鱟已不復見，而如今在金門還可以在野外找到鱟的蹤跡，更凸現鱟的珍貴。

今天的「三棘鱟復育放流」，總共放流水試所自行育成三棘鱟苗共3萬尾，這場溫馨的放流活動也邀請不少地區的親子來參加；並由金門縣長楊鎮浯、金門縣府建設處副處長文水成、縣水試所所長楊文璽等人親自主持。楊鎮浯說，鱟是將近4億年的古生物，目前在全台灣本島已經看不到，只剩下金門，鱟是很重要的生態指標，近年來水試所一直致力於鱟的保存，希望能讓這個珍貴的物種，在金門島上永續生存；未來希望把鱟跟傳統文化、觀光結合。此次放流邀請很多小朋友一起來參加，盼讓保育的概念，從小就深植在孩子心中。