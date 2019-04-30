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巴楠花小學籃球隊獲全國冠軍 大愛居民放鞭炮迎接

2019-04-30 19:12聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市杉林巴楠花部落小學曾經遭受八八風災重創，10年來，歷經校舍被土石流沖毀，遷校重建與轉型實驗小學。近日巴楠籃球隊參加51屆全國少年籃球錦標賽，拿下偏鄉MINI組全國冠軍，大愛居民燃放沖天炮歡迎球隊載譽返校。家長說，這是莫拉克10年最好的禮物。

巴楠花部落小學的前身是那瑪夏民族國小，98年莫拉克颱風沖毀校舍，全校師生遷校至旗山國小借用校舍上課，直至101年才在杉林大愛園區復校，更名為民族大愛國小，近年轉型全台首座原住民實驗小學，一年有四學祭。

巴楠花小學進入夏季射耳學祭，成立6年的巴楠籃球隊參加全國少年籃球錦標賽，通過初複賽考驗，26日獲得冠軍。得獎消息傳回大愛，居民連夜在街頭等待，熱情迎接巴楠小將返回學校。鍾姓家長說，巴楠花國小學生人數少，去年初賽就遭淘汰，隔年猜賽竟獲得冠軍，大愛園區聚集那瑪夏、六龜、桃源與甲仙等地的八八受災戶，這個獎盃可說是十周年的最好禮物。

學校教務主任王明華指出，MINI組賽事是針對偏鄉小校設立的組別，今年是第二次比賽，共有11隊參賽，賽程長達5天，比賽過程疲累且辛苦，初賽對戰去年冠軍東河國小落敗，竟然決賽又再廝殺一次，所幸後來以2分險勝，男生組獲得冠軍獎盃。

校長阿浪說，射耳祭是一年中最後一個學祭，在布農族文化中，體能是有意義的練習，要用生命哲學的角度來看待，讓身心靈有新的啟發與認識。

巴楠籃球隊參加全國少年籃球錦標賽，開心抱回MINI組冠軍獎盃。記者徐白櫻／翻攝
巴楠籃球隊參加全國少年籃球錦標賽，開心抱回MINI組冠軍獎盃。記者徐白櫻／翻攝
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MINI組賽制特殊，女生也可以參加男生隊，隊上唯一一名女隊員。記者徐白櫻／翻攝
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那瑪夏偏鄉八八風災
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