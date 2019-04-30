巴楠花小學籃球隊獲全國冠軍 大愛居民放鞭炮迎接

2019-04-30 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市杉林巴楠花部落小學曾經遭受八八風災重創，10年來，歷經校舍被土石流沖毀，遷校重建與轉型實驗小學。近日巴楠籃球隊參加51屆全國少年籃球錦標賽，拿下偏鄉MINI組全國冠軍，大愛居民燃放沖天炮歡迎球隊載譽返校。家長說，這是莫拉克10年最好的禮物。

巴楠花部落小學的前身是那瑪夏民族國小，98年莫拉克颱風沖毀校舍，全校師生遷校至旗山國小借用校舍上課，直至101年才在杉林大愛園區復校，更名為民族大愛國小，近年轉型全台首座原住民實驗小學，一年有四學祭。

巴楠花小學進入夏季射耳學祭，成立6年的巴楠籃球隊參加全國少年籃球錦標賽，通過初複賽考驗，26日獲得冠軍。得獎消息傳回大愛，居民連夜在街頭等待，熱情迎接巴楠小將返回學校。鍾姓家長說，巴楠花國小學生人數少，去年初賽就遭淘汰，隔年猜賽竟獲得冠軍，大愛園區聚集那瑪夏、六龜、桃源與甲仙等地的八八受災戶，這個獎盃可說是十周年的最好禮物。

學校教務主任王明華指出，MINI組賽事是針對偏鄉小校設立的組別，今年是第二次比賽，共有11隊參賽，賽程長達5天，比賽過程疲累且辛苦，初賽對戰去年冠軍東河國小落敗，竟然決賽又再廝殺一次，所幸後來以2分險勝，男生組獲得冠軍獎盃。