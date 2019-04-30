墾丁觀光已回溫 飯店業攻銀髮族長住商機

2019-04-30 19:18 中央社 屏東縣30日電



墾丁觀光在去年消費負評中，人潮下滑，幾乎亮紅燈，但在縣府、墾管處和業者努力發展生態及親子旅遊下，觀光人氣回溫，墾丁業者現打算攻銀髮長住商機，讓墾丁重返榮耀。

昨天是平常日，但墾丁大街滿滿人潮，讓不少中北部遊客驚訝，恆春半島觀光產業聯盟理事長林榮欽表示，墾丁就是有它的自然資源，負評事件發生後，業者得到教訓，重新調整步伐出發，整個狀況來說，是正面的。

林榮欽表示，墾丁現在自由行遊客越來越多，親子旅遊和生態旅遊，逐漸成為遊客最愛；前幾天，他們到香港宣傳，宣傳單1000份不到幾分鐘被搶光。

屏東縣府交通旅遊處長黃國維表示，依據墾丁國家公園網站所公佈的資料，今年1、2月與去年同月份比較，到訪遊客數增加9萬7000多人，墾丁觀光客已有回溫。

黃國維說，近期的國內外旅展，縣府宣傳恆春半島生態旅遊及配合衝浪節、民謠節、四重溪溫泉季等的活動旅遊，雖然沒了「春天吶喊」和「春浪音樂節」，但墾丁憑著天然資源及觀光型態轉型回溫，目前恆春半島業者正規劃推動銀髮族長住旅遊，搶攻銀髮商機。

台灣長住發展協會去年12月由南仁湖企業董事長李清波發起，協會副秘書長黃耀寬表示，從不少的樂齡長者到企業旗下的小墾丁渡假村住宿所反映的需求，他們發現銀髮族是台灣中小型飯店轉型的商機。

黃耀寬說，目前，小墾丁規劃了6天5夜及5天4夜的長住旅遊，內容包含有導覽員的深度生態旅遊，滿足銀髮族輕鬆遊及長知識需求，同時規劃卡拉ok、舞蹈及烹飪、繪畫等活動及課程，滿足他們對退休生活的渴望。

黃耀寬表示，長住旅遊針對企業中階以上主管、軍公教等退休人員，他們有足夠的經濟能力，未來也可以藉由他們發展祖孫旅遊，6月份已有北部退休人員預訂。

林榮欽表示，墾丁飯店及民宿業者都看好銀髮商機，但服務人員及友善環境都需要投資，除小墾丁外，已有業者在規劃和準備。