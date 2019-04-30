金門水試所退潮放流稚鱟 盼增存活率

2019-04-30 19:18 中央社 金門縣30日電



金門縣水產試驗所自今天起一連三天，在縣內各稚鱟棲地放流自行育成三棘鱟苗，預計將放流15萬尾。與以往不同的是，今年改在退潮時放流，盼可以提高鱟的存活率。

金門水試所所長楊文璽表示，稚鱟的游泳能力比較不夠，往年放流都是在漲潮時，稚鱟如果沒有在退潮前游到一個適合的淺沙躲藏，很容易被酷熱的太陽曬死。為增加放流活存率，今年特別改變方式，改在退潮時，把稚鱟放到退潮期間的小水坑裡，方便鱟繼續存活

楊文璽說，以往選擇漲潮時放流，隔天到海邊觀察，大約9成左右的稚鱟會被曬死；今年變更方式，期盼存活率可以提高到5成以上。

水試所從今天起以一連3天的時間，將今年育成三棘鱟苗進行放流，將放流15萬尾一到二齡的稚鱟，金門縣長楊鎮浯下午也到建功嶼與小朋友一起放流。

楊鎮浯指出，鱟是具有近4億年生活史的原生種，在台灣本島已經看不到了，在野外還能夠發現稚鱟的蹤跡就只剩下金門，顯示金門潮間帶生態之美。

楊鎮浯表示，保育必須大家一起來，單靠政府的力量還不夠，因此，今天邀請小朋友參與，讓保育觀念從小深植孩童心中。

他說，由於鱟外型像鋼盔，而且雌雄成雙成對出現，有「鋼盔魚」、「鴛鴦魚」與「夫妻魚」之稱，他期盼鱟能更與金門觀光有更密切的結合。

水試所表示，今天先在建功嶼、雄獅堡、南山、北山放流後，5月1日將在烈嶼鄉埔頭、上林潮間帶放流，5月2日移師洋山、田墩、西園、官澳繼續放流鱟，充實金門周邊海域漁業資源。