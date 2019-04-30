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恆春半島飛魚「大翻身」 宜蘭媳婦一個念頭扭轉身價

2019-04-30 18:56聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣恆春半島南部海域4月進入飛魚季，體型小、多刺的飛魚，早年是隨便賣的廉價雜魚，貧苦漁家也以鹽醃曬製「一夜干」食用；時至今日，改成真空包裝後的飛魚干，賣出每公斤300元好價，之所以「大翻身」，是嫁到滿州鄉港口村的宜蘭媳婦楊秀蘭，率先且是唯一導入安全衛生的真空包提升質感，她並將飛魚文融入社區生態旅遊遊程，巧妙轉化為觀光財。

「很難想像，飛魚今昔身價不大同！」70歲的漁民劉鴻興說，每到飛魚季，漁民主要目標是後方追捕的大型魚頭刀和芭蕉旗角，體型小又多刺的飛魚，肉質也不如其他魚種細嫩，早年一岸時被當成雜魚，以袋秤重隨便賣給魚販；早年物資缺乏年代，當地居民吃不起高價魚，就將飛魚剖開泡上鹽水和米酒醃漬，用慢火煙燻再曬4至6小時，成了庶民美食。

「觀念不能停留在古早年代，是要與時俱進！」港口村長兼社區發展協會理事長楊秀蘭說，40多年前隨丈夫回到滿州鄉港口老家，每到飛魚季就忙著處理丈夫捕獲的飛魚，但循鹽醃古法曬製「一夜干」價格賣不好，分析原因主要是消費者對安全衛生有疑慮，且保存期限只有2、3個月，10多年前購入現代化的真空包設備，賣出每公斤300元的史上最高價。

她說，因要保留肉質的鮮美，未曬到全乾，可油煎、快炒、炭烤或清蒸，真空包裝處理強調安全衛生，保存期限長達1年，剛開始不知道消費者的接受度，沒想到口碑打開後變得搶手，加上在地海鮮餐廳的飛魚料理不斷推陳出新，遊客也視為具地方代表性的地方伴手禮；她不藏私，也幫其他漁民代工處理，大家都有錢賺，產業才會永續發展。

滿州鄉港口村6年前加入社區生態旅遊行列，身兼社區發展協會理事長的她，也在飛魚季推出季節限定遊程；她說，飛魚胸鰭像鳥類翅膀一樣，以流線型體型，在海中以每秒10公尺速度高速運動，為躲避追捕的敵害，能躍出水面10多公尺，在空中停留數十秒，光想像這個畫面，就讓遊客興奮許久了。

嫁到屏東縣滿州鄉港口村的宜蘭媳婦楊秀蘭，導入安全衛生的真空包提升質感，讓飛魚身價...
嫁到屏東縣滿州鄉港口村的宜蘭媳婦楊秀蘭，導入安全衛生的真空包提升質感，讓飛魚身價「大翻身」。圖／楊秀蘭提供
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