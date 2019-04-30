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環島科普列車抵高雄 中山大學推5科普實驗邀民眾體驗

2019-04-30 18:37聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「2019台灣科普環島列車」30日下午抵達台鐵新左營站，中山大學、美國在台協會高雄分處代表及來自離島偏鄉的近350名師生在場開心迎接，中山附中師生更在車站2樓環球廣場推出一系列聲波物理、珠鍊噴泉、角動量守恆、史特靈引擎、大象牙膏等科普實驗及自造小車DIY，吸引許多學生和民眾操作體驗。

邁向第4年的科普環島列車29日自台北出發，行經9車站後昨抵高雄，包括中山大學理學院院長吳明忠、物理系教授郭啓東、中山大學附中校長陳修平、新左營站站長劉俊哲等人以及數百名師生，都引頸企盼科普列車到來。學生們隨後步上車廂，在團隊帶領下大玩科學遊戲，車站內也規畫5項科普實驗，讓民眾和師生探索科學。

中山大學科普團隊帶著遠從金門、澎湖來的師生，與偏鄉學校茂林、小林、桃源等國小，以及中山大學附中數百名學生參與。5項科普實驗中，「大象牙膏」運用過氧化氫（俗稱雙氧水），加入碘化鉀與洗碗精，產生如象鼻般長的牙膏泡泡；「史特林引擎」則運用空氣受熱膨脹原理，讓學生了解熱力學循環過程，同學體驗後都大呼驚奇。

「科學不只發生在教室內，也能在窗外景物不斷轉換的火車上探索！」吳明忠強調，科學教育應走向人群，透過科普環島列車，以及在各縣市舉辦的全民科學周（日），科學教育將有別於傳統課堂講授，結合創意生活化知識，邀學生和家長一起「碰科學、玩科學」，不但體會科學的魅力，也能應用在日常生活中。

環島科普列車昨駛抵高雄，中山附中學生在台鐵新左營站操演5項科普實驗，帶領偏鄉學童...
環島科普列車昨駛抵高雄，中山附中學生在台鐵新左營站操演5項科普實驗，帶領偏鄉學童體驗聲波物理。圖／中山大學提供
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環島科普列車昨駛抵高雄，中山附中學生在台鐵新左營站操演5項科普實驗，其中「大象牙...
環島科普列車昨駛抵高雄，中山附中學生在台鐵新左營站操演5項科普實驗，其中「大象牙膏」是運用過氧化氫加入碘化鉀與洗碗精，產生如象鼻般長的化學反應。記者蔡容喬／攝影
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環島科普列車昨駛抵高雄，中山大學科普團隊帶領離島及偏鄉師生，在車廂內大玩科學遊戲...
環島科普列車昨駛抵高雄，中山大學科普團隊帶領離島及偏鄉師生，在車廂內大玩科學遊戲，提升學生及民眾對科學的興趣。記者蔡容喬／攝影
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中山大學列車環島
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