環島科普列車抵高雄 中山大學推5科普實驗邀民眾體驗

2019-04-30 18:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



「2019台灣科普環島列車」30日下午抵達台鐵新左營站，中山大學、美國在台協會高雄分處代表及來自離島偏鄉的近350名師生在場開心迎接，中山附中師生更在車站2樓環球廣場推出一系列聲波物理、珠鍊噴泉、角動量守恆、史特靈引擎、大象牙膏等科普實驗及自造小車DIY，吸引許多學生和民眾操作體驗。

邁向第4年的科普環島列車29日自台北出發，行經9車站後昨抵高雄，包括中山大學理學院院長吳明忠、物理系教授郭啓東、中山大學附中校長陳修平、新左營站站長劉俊哲等人以及數百名師生，都引頸企盼科普列車到來。學生們隨後步上車廂，在團隊帶領下大玩科學遊戲，車站內也規畫5項科普實驗，讓民眾和師生探索科學。

中山大學科普團隊帶著遠從金門、澎湖來的師生，與偏鄉學校茂林、小林、桃源等國小，以及中山大學附中數百名學生參與。5項科普實驗中，「大象牙膏」運用過氧化氫（俗稱雙氧水），加入碘化鉀與洗碗精，產生如象鼻般長的牙膏泡泡；「史特林引擎」則運用空氣受熱膨脹原理，讓學生了解熱力學循環過程，同學體驗後都大呼驚奇。