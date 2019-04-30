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挽救恆春半島式微飛魚文化 官民結合觀光開闢新活路

2019-04-30 17:40聯合報 記者潘欣中╱即時報導

每年4至6月，飛魚隨著黑潮洄游至屏東恆春半島南海岸，鬼頭刀和俗稱破雨傘的芭蕉旗魚在後追捕，早年家家戶戶曬魚乾，是在地人的共同記憶，卻因漁村人口老化、台東縣政府公告蘭嶼禁捕令逐漸式微，為讓捕飛魚文化維繫不墜，滿州鄉公所本周六在港口村辦飛魚季活動促銷外，港口社區、遊艇業家也將飛魚導入觀光遊程，為沒落的傳統漁業開闢觀光新活路。

「漁村人口老化、加上蘭嶼公告禁捕令、漁業資源枯竭，漁獲每況愈下！」恆春漁民劉榮發說，早年恆春地區捕飛魚船隊規模大，1組船隊包括6艘漁船和20多名漁民，每次出海少則數千斤多則上萬斤，但7年前台東縣政府公告蘭嶼沿岸6浬，禁止10噸以上漁船採捕，加上漁村人口老化、臨時船工難覓，捕飛魚船隊已縮至3艘漁船外加1艘小舢板。

「早年飛魚當雜魚隨便賣，如果不是每公斤80元，有卵飛魚上100元的好價，出海一趟還真不划算！」65歲的滿州鄉漁民劉文章說，趁著體力尚能負荷出海作業，但隨著漁村人口老化，家鄉年輕人不願接手，很多老船長已經退休了，這個好價10多年不動了，但也憂心未來後繼無人，若沒人下海捕，飛魚產業怎麼去推動。

「將飛魚產業導入觀光提升產能和價值有其必要性，讓年輕人看到希望、願意投入！」滿州鄉長余增春說，恆春半島南海岸早年家家戶戶曬飛魚乾，是在地人共同記憶，更是珍貴的文化資產，為讓捕飛魚文化維繫不墜，公部門除了請餐廳研發相關新菜色、辦飛魚季活動吸引國人目光，也樂見港口社區將捕飛魚文化導入生態旅遊遊程，為沒落的傳統漁業開闢觀光新活路。

後壁湖漁港遊艇吳姓業棟說，電影「少年Pi的奇幻漂流」中，飛魚在海面飛躍彈跳的景象，雖是動畫特效，仍令人印象深刻，恆春半島的太平洋海域就能看得到飛魚跳躍的場景；今年將飛魚導入觀光遊程，讓人見識漁民如何圍網捕撈飛魚並在船上享用現撈美味，也可換上潛水衣下海浮潛，另搭配水上拖曳傘，愜意又刺激。

為讓屏東恆春半島捕飛魚文化維繫不墜，滿州港口社區、墾丁遊艇業家也將飛魚導入觀光遊...
為讓屏東恆春半島捕飛魚文化維繫不墜，滿州港口社區、墾丁遊艇業家也將飛魚導入觀光遊程，為沒落的傳統漁業開闢觀光新活路。記者潘欣中／攝影
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為讓屏東恆春半島捕飛魚文化維繫不墜，滿州鄉公所除了請餐廳研發相關新菜色，本周六將...
為讓屏東恆春半島捕飛魚文化維繫不墜，滿州鄉公所除了請餐廳研發相關新菜色，本周六將辦飛魚季活動吸引國人目光。為沒落的傳統漁業開闢觀光新活路。記者潘欣中／攝影
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每年4至6月，飛魚隨著黑潮洄游至屏東恆春半島南海岸，鬼頭刀和俗稱破雨傘的芭蕉旗魚...
每年4至6月，飛魚隨著黑潮洄游至屏東恆春半島南海岸，鬼頭刀和俗稱破雨傘的芭蕉旗魚在後追捕，早年家家戶戶曬魚乾，是在地人的共同記憶。記者潘欣中／攝影
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漁民老化蘭嶼
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