新住民文化講師鐘點費砍到260元 民團連署拒絕差別待遇

2019-04-30 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



屏東縣好好婦女權益發展協會去年舉辦國小無國界夏令營，並申請107年度「新住民發展基金」補助，結果核准的講師鐘點費只有260元，較往年的800元差太多；協會提訴願遭駁回後，目前正在打行政訴訟，協會今起在網路上發起姐妹連署，反對多元文化師資260元，要求新住民發展基金補助透明化。

屏東縣好好婦女權益發展協會主任蔡順柔表示，過去協會向新住民發展基金申請補助，8年來的講師鐘點費都是800元，去年突然降為260元，實在讓人難以接受，移民署還說是參考教育部「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準」核發，並認定夏令營屬娛樂性質，非專業性活動。

她說，協會長期培力新住民文化講師，對文化的熟悉也是專業，移民署不該看輕文化專業，而任意降低新住民文化講師的鐘點費，這與政府口口聲聲說要新南向的目標完不符，甚至有歧視新住民之嫌。

去年協會為止提訴願遭駁回，最近又告上行政法院，非得討個公道不可，好好權益發展協會昨起更在網路上發起連署，要求新住民發展基金補助透明化，同時拒絕多元文化講師260鐘點費的怪現象。目前已有好好婦女權益發展協會、屏東縣屏東新故鄉文教發展協會等11個社團連署。

移民署對此曾發布新聞稿指出，新住民發展基金是為推動整體新住民及其子女、家庭的照顧輔導服務，對申請補助單位辦理活動時採挹注部份資源，並非全額補助。經審查「屏東縣無國界夏令營」計畫並非為專業性活動，授課鐘點費是參考教育部「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準」，經新住民發展基金管理會委員綜合考量衡酌，核給授課鐘點費260元。至於好好權益發展協會發起的連署，移民署未再回應。