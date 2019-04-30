民眾曬韓國瑜上任前後實拍照 中央公園、愛河「差很大」

2019-04-30 18:04 聯合新聞網 綜合報導



上排2張圖為近日朱宥勳至中央公園池塘的實拍照，下排2張圖則是去年民眾拍攝的照片。圖擷自／朱宥勳臉書、Google地圖 分享 facebook

高雄中央公園怎麼了？近日有家長帶小孩到高雄前金區的中央公園散步，卻發現公園內的池塘環境髒亂不堪，網路發文驚呼「原本豐富的魚蝦與鳥類大多不見，剩下滿滿的藻類和垃圾」，引起網友熱議，許多民眾也親自前往探勘消息是否屬實。作家朱宥勳在臉書上PO出多張自己拍攝的照片表示十分驚訝，指出「我就是想親眼確認，結果比我之前看到的照片還可怕」。

從朱宥勳上傳的幾張照片可以發現，現在中央公園裡的池塘，不只是岸邊雜草叢生、池塘底部長滿水藻，水面上還漂浮許多黃綠色青苔，全然不見往日水清有魚、水鳥翻飛的景像。遭朱宥勳質疑「不說我還以為是兩岸開戰、政府崩解了。好好的小池流水為什麼可以搞成這樣？」除此之外，朱宥勳也十分氣餒表示不知道該傷心還是生氣，雖然公園池塘髒亂是小事，但他認為「國民黨永遠都會用行動讓你知道，他就是不在乎你，從未打算跟你一起生活在同一個地方。哪怕一件簡單的小事，也不願花力氣做個樣子。」

上圖為民眾29日拍攝的幸福川照片，對比下圖3月18日的照片，明顯較黃。圖擷自／小軟豆臉書 分享 facebook

民眾以Google地圖上以前遊客拍攝的照片對比，去年的小川旁有許多小鳥聚集，池塘也沒有漂浮藻類、青苔，與如今遭網友戲稱的「生態池」差別甚大，也有民眾發覺，最近的愛河明顯水質變混濁，甚至飄散臭味，拍下愛河支線幸福川的4月前後對比照，網友擔心「照這種崩壞速度，愛河流域的景點早晚全掛」，對此高雄市環保局回應，愛河並沒有受污染，每年春夏會因水中溶氧量降低，才導致水質混濁，也會持續觀察水質變化。