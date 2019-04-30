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春遊補助加碼啟動 屏東送福袋抽百萬名車

2019-04-30 15:52聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東縣春遊補助加碼啟動，5月起凡是屏東旅遊住宿，除了可獲交通部觀光局的春遊補助500元外，屏東縣政府還加碼送福袋及摸彩券，最大獎是百萬名車，觀光業者看好這一波補助，尤其是墾丁正要進入暑假旺季，業者評估至少可以擺脫去年陰霾成長10%。

過去旅遊業有所謂「五窮六絕」的說法，隨著5月即將來臨，縣府順勢推出春遊補助加碼方案，希望可以在5月先帶動一波春遊熱潮，為暑假旺季熱身。

屏東縣副縣長吳麗雪指出，在這次春遊補助的活動中，屏東的旅宿業者也熱情贊助，有業者提出加碼每房每晚再現折500元，其他還有超過30家旅宿業者加碼每房每晚再折300元。東港地區則有12家旅宿業者以加贈特產伴手禮方式迎賓，贈送包含鮪魚鬆蛋捲、芒果乾、鮪魚肉乾等，價值超過千元的在地特產品，現在到屏東旅遊，就可以感受國境之南的熱情魅力。

屏東縣政府交通旅遊處黃國維表示，交通部觀光局春遊專案是4月至6月期間，自由行旅客週日至週四入住合法飯店民宿，每房現折500元；18至40歲青年自由行入住經典小鎮、離島合法民宿，再各享1次500元住宿優惠。

縣府則自5月起至6月底止，加碼贈送19000個「屏安福袋」，內含充滿屏東在地特色的精美好禮，以及一張摸彩券。摸彩獎品包括一輛價值百萬的休旅車和環保電動車gogoro等許多大獎。凡符合春遊補助規定的國內遊客均可獲得福袋一個，送完為止。屏東縣交通旅遊處網站春遊補助專頁：https://springtour.app/Main/searchHotel?city

屏東縣觀光協會副理事長吳炫東表示，暑假就是墾丁旺季，往年大約5月以後，夏季旅遊熱潮就會慢慢熱起來，去年受墾丁負評影響，確實大受衝擊，不週今年以來，年初已有成長，3至4月大約平盤，預估接下來在補助的刺激下，有望成長10%以上。

屏東縣推春遊補助加碼，到屏東旅遊除了加贈福袋外，還有機會抽中百萬名車。記者翁禎霞...
屏東縣推春遊補助加碼，到屏東旅遊除了加贈福袋外，還有機會抽中百萬名車。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣推春遊補助加碼，到屏東旅遊除了加贈福袋外，還有機會抽中百萬名車。記者翁禎霞...
屏東縣推春遊補助加碼，到屏東旅遊除了加贈福袋外，還有機會抽中百萬名車。記者翁禎霞／攝影
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屏東縣政府福袋墾丁
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