後半生想奉獻社會 做檳榔批發的她轉型特殊生教保助理

2019-04-30 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



56歲楊麗娟從事檳榔批發店作業員工作長達25年，因長年搬重物身體無法負荷，5年前就退休，長期擔任志工的她，今年初萌生重回職場念頭，透過勞動部高屏澎東分署與高市方舟就業服務協會協助，獲引薦擔任教保助理，負則追蹤慢飛天使、飛行少年回歸職場後的就業情況，她開心表示「後半生要用來奉獻社會」。

楊麗娟說，從年輕時就在檳榔批發店擔任作業員，需要經常搬重物，5年前因身體逐漸不堪負荷，決定退休休養。由於她辭職前是社福單位志工，經常協助辦活動及照顧獨居長輩，樂此不疲。退休後一等身體狀況穩定，決定投入後半生，以服務人群為生活重心。

勞動部就服員表示，在輔導過程中，發現楊麗娟離開職場已有一段時間，對自我較無自信，便安排她參加職前支持性團體課程，透過分享人生經驗檢視自我狀態，也建立就業自信。後得知她對服務人群相關經驗及高度熱誠，又具備愛心及責任感等特質，引薦她擔任教保助理工作，順利獲錄取。

目前楊麗娟負責追蹤慢飛天使、飛行少年回歸職場後的就業情況。她表示，當自己用心對待青少年、付出關懷，對方也願意敞開心扉訴說困境，接受社會資源相關協助，「看到他們生活逐漸步入正軌，自己也覺得充滿工作成就感，人生更加充實幸福！」