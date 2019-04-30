旗山孔廟春祭 學生祈求「頭腦變聰明」

2019-04-30 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



旗山農工校長蔣碧輝（右）在學生手臂上打勾祝福。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

考季將至，高雄旗山今天舉辦春祭儀式。500多名學子齊聚旗山孔廟，旗山區公所準備青蔥、包子與粽子等諸多祈福祭品，各級學校師長與孔子後代祭拜至聖先師孔子，祭拜後，師長用紅墨勾勒學生手臂，祝福學生考運亨通、金榜題名。

旗山區公所連續多年在孔廟舉辦春祭活動，今天上午，區長李惠寧擔任主祭官，邀請孔氏宗親代表孔繁麟、孔德成等人，以及旗山區高中職、國中與國小等11所校長陪祭，儀式簡單隆重。

為發揚尊師重道精神，主辦單位安排學子奉茶給師長，校長也使用朱砂筆，逐一在學生手臂上打勾，象徵古代考官在閱券時打勾評選，藉此祝福考生金榜題名，能獲得好成績、考上理想學校。

旗山區長李惠寧指出，孔子是偉大的教育家，藉由儀式培養學子謙虛求學精神，以後「好好做人、好好做事」；這次活動準備祈願卡與百寶袋贈送學生，希望旗山學子在孔老夫子加持下勤力向學，帶著滿滿祝福達成目標。

學生紛紛寫下祈福字語，大家都是希望學業進步、家人平安，也有人有明確目標，寫著「希望畢業考考好，數學要有60分以上」或「頭腦變聰明」這類的祈福話語。鼓山國小學生吳家濬說 ，這個活動感覺很棒、很有力量，希望成績可以進步。