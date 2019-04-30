呷冰消暑！「醬油」冰淇淋只有屏東吃得到

2019-04-30 13:12 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



經營超過半世紀的「豆油伯」，除了醬油受到好評，還能吃得到「鹹」的醬油冰淇淋。記者江國豪/攝影 分享 facebook

「鹹」的醬油冰淇淋只有在屏東吃得到！今日全台高溫飆破30度，炎炎夏日民眾吃冰消暑，也許可以嘗試特殊的「醬油」口味。位在屏客庄莊竹田鄉的豆油伯，製作醬油超過半世紀，另外也用黃豆、黑豆製作豆漿冰淇淋，在一次員工的大膽嘗試，將醬油、豆瓣醬林上後，意外發現獨特口感，也成為遊客來訪必嚐滋味。

位在屏東縣竹田鄉的豆油伯，民國61年創立至今，堅持選用在地豆類釀製醬油，起初原本想製作豆漿，讓來訪遊客可以顧健康，但因純天然無添加防腐劑，保存期限較短，再考量屏東氣候多高溫炎熱，於是改做豆漿霜淇淋消暑氣。

豆油伯竹田專賣店黃惠敏說，有次員工順手將豆漿淋上醬油試吃，發現與香醇的豆漿霜淇淋相當對味，毫無違和感還有點回甘，再配上豆瓣醬，口感吃起來像豆腐乳一般，經此一試，醬油冰淇淋從此問世。

黃說，每隔一週霜淇淋會以白豆漿、黑豆漿交替製作，不少遊客造訪百年竹田車站，都會特別繞道來嚐試，吃過都驚呼實在太特別。

另外，在內埔鄉屏東科技大學內學府一號店，也品嚐得到醬油冰淇淋，但有別於豆油伯是按個人口味調整添加，屏科大是將薄鹽醬油直接加進攪拌製作。若吃膩了甜的霜淇淋，不訪來屏東試試看鹹的滋味。