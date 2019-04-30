旗津渡輪票價比香港還貴！高雄勞團51前夕到議會請命

2019-04-30 12:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市獨立總工會理事長張緒中在勞動節前夕提出5訴求，30日上午帶領多位成員前往市議會，拜訪國、民黨團提案，除請高雄市長韓國瑜在行政院會向蘇貞昌反映，爭取在南部設置不當勞動行為裁決委員會，也對旗津渡輪單趟40元（2月已調降）的「天價」提出質疑，要求韓國於應將市民票價調降一半，讓廣大基層勞工有感。

張緒中說，他出身哈瑪星，發現市民搭乘旗津渡輪單趟竟高達40元，到英國領事館門票要99元，對於照顧勞工生活育樂是反其道而行。他說，香港人均收入46076.53美元，台灣才24889.46美元，但香港天星碼頭渡輪單次不到15元台幣，遠比旗津渡輪少了一倍以上，要求韓國瑜應實施在地市民與觀光客差別費率，讓廣大基層勞工們有感。

高雄市輪船公司總經理歐秀卿則說，旗津渡輪每年約有600萬人次搭乘，現行現金票價已在今年2月1日起，由40元暫時調降為30元，使用電子票證則一律為20元，鼓勵民眾利用悠遊卡、一卡通、遠銀卡及icash刷卡搭乘，已提供原價5折優惠。至於30元現金優惠將實施到暑假結束，屆時將視乘客搭乘人數是否提升，決定是否沿用優惠價。

張緒中也說，中南部及離島勞工過去遭受資方打壓申請不當勞動行為裁決，得舟車勞頓上北部開會，但勞團多次要求勞動部，在行政院各區辦公室增設不當勞動行為裁決委員會，爭取多年未果，勞動部更在今年3月發文，以案件量過少為由，不符經濟效益為由，拒絕設置辦公室，以補助交通費用代替，「這對批判重北輕南的執政黨是何等諷刺！」

張緒中表示，勞動部應比照行政院設置中部、南部、雲嘉南及東部辦公室，聘任當地學者專家及工會幹部擔任裁決委員，讓各地弱勢勞工在行使救濟權利時，能免去舟車勞頓之苦，保障勞工人權。