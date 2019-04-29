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全國唯一隧道貯水系統 列歷史建築保存

2019-04-29 20:25中央社 澎湖縣29日電

國內僅存唯一的隧道貯水系統「馬公水道貯水隧道」，迄今超過90年，雖部份設施功成身退，但保留完整，極具有歷史文化等價值，澎湖縣政府26日正式公告，登錄為產業設施歷史建築來保存。

馬公古水道是全國離島唯一的地下供水系統，澎湖縣議員陳慧玲在2年多前提出質詢與會勘，希望能將「馬公水道貯水隧道」供水系統，列為歷史建築或縣定古蹟來保存。澎湖文化局文資委員經過近2年的考究、審查，澎湖縣政府在4月正式公告列為歷史建築，讓這曾經供應大馬公地區用水的「馬公水道貯水隧道」得以保存下來。

澎湖縣政府文化局長王國裕表示，根據「澎湖事情」記載，「馬公水道貯水隧道」在興建之前，日軍為供應當時的馬公街用水，先後共開鑿有第一、第二大正、龍宮、市場、埔仔尾和役場前等6口公用井，合稱為「上總掘井」。

王國裕說，「馬公水道貯水隧道」是當時台灣總督府聘請英人威廉巴爾頓及其學生濱野彌四郎來台進行水道工程與水源調查，當時共發現馬公有紅木埕6口井、馬公水道第2擴張所3口井和第一賓館附近等3個水源地。

自來水公司澎湖營運所主任呂錦亭今天表示，澎湖乾旱少雨，年降雨量小於蒸發量，水資源非常珍貴，在民國11年（1927年）日據時代由日人在馬公紅木埕（現今朝陽里）沿岸鑽井6口，並以隧道連通用以貯水，亦即現今所說的「馬公水道貯水隧道」，作為地下貯水水道系統，以減少水份的蒸發，當時所說的水道水即是自來水，也是全國唯一的離島地下供水系統。

呂錦亭說，「馬公水道貯水隧道」亦即是當時的第一水源地，全長824公尺，深入地底10.6公尺，除6口深水井、壓縮機和辦公廳舍外，還包括有採巴洛克建築風格的倉井房，極為特殊，且6口深井每口的井距約180公尺距離，並採隧道式連通來貯水，再透過揚水所唧筒井內的唧筒8吋鐵管加壓至60尺高貯水塔（在80年代拆除）後再向市街配水使用。

呂錦亭表示，「馬公水道貯水隧道」的供水系統所涵蓋的深水井、壓縮機、辦公廳舍和倉井房等，產權分別由自來水公司、澎湖縣政府與國有財產局所持有與共識，讓這座擁有近百年歷史的「馬公水道貯水隧道」文化遺址，得以保留原有的風貌。

陳慧玲在得知「馬公水道貯水隧道」，正式公告列為產業設施歷史建築來保存，對於澎湖歷史文化古蹟得以保存，相當欣慰，相信這貯水隧道會是澎湖產業觀光的一大亮點。

馬公澎湖歷史建築
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