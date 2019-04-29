親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

邁入新的年號 日本職棒有許多新的作為

日本爽放10天連假 人民卻哀嚎：荒謬、沮喪

高雄市表揚美力媽媽 堅強又美麗

2019-04-29 18:57聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市政府與社團法人高雄市基督教福氣教會運用高雄市公益彩券盈餘基金，舉辦「108年高雄市母親節美『力』媽媽慶祝活動 頒獎典禮」， 今天公布50名美「力」媽媽名單，5月4日頒獎，由工藝家曾文章設計專屬典藏獎座「慈母的叮嚀」。

今年高雄市各區公所、社福團體、機關學校及個人踴躍推薦110名優秀媽媽，經評審後選出50位媽媽接受表揚。

包含7位奉獻家庭照顧、熱心社會公益的「毅力媽媽」; 5位克服適應不同文化生活，致力家庭教育的「新力媽媽」；8位身處弱勢卻積極向上的「自力媽媽」；9位努力不懈地教養身心障礙子女的「給力媽媽」；5位父代母職、隔代教養或親屬養育的「魔力媽媽」；9位鼓勵家庭生養3名以上子女之母親的「多力媽媽」以及7位積極規劃生活、勇敢實現自我夢想的「活力媽媽」。

「毅力媽媽」孫屏英，高齡80歲，經歷顛沛流離的年代，一肩扛起家庭照顧的責任、撫育子女。同時更熱心公益服務，回饋鄉里；當然也擔任協會幹部關懷弱勢族群。

來自越南的新力媽媽陳氏幸，婚後育有2子女，雖然居住在田寮區家境經濟並不寬裕，但對孩子的教養不遺餘力，教導孩子重視做事的態度並且認真學習；積極推廣越南文化與越南語，將越南母語結合月世界進行觀光行銷並投入社區志工服務，運用資源多元結合來推動地方文化融合。

堅強意志力的「給力媽媽」陳嘉齡，單親、獨力照顧極重度智能障礙及中度肢障的兒子長達18年，雖然經濟生活過得辛苦，但是為了讓孩子在有限的生命裡認識台灣，便經常帶著孩子參加路跑活動，為孩子在有限的生命裡增添色彩。

還有，溫暖盡責的「魔力爸爸」韓台武，父兼母職的台武爸爸，育有1子2女，妻因病無法處理家務，獨自擔負未成年子女生活與教育之責任，做為家中經濟及生活支柱，並盡責陪伴子女安排各類親子活動。

「多力媽媽」林陳美雲，獨自扛下照顧公婆與4個孩子的經濟重擔，也投入社區志工，藉由社區課程安排提昇自己專業能力。「活力媽媽」陳淑芬，從一個傳統以夫為天的人妻、媽媽與媳婦的角色，重拾書本學習，不僅取得電腦資訊乙級、中餐丙級等5項證照，更成為社會局坐月子平台及衛生局登錄的長照服務員，勇敢的實現自我夢想，令人感佩。

給力媽媽陳嘉齡隨時幫孩子補充水分。記者謝梅芬／攝影
給力媽媽陳嘉齡隨時幫孩子補充水分。記者謝梅芬／攝影
分享
高雄市政府與社團法人高雄市基督教福氣教會運用高雄市公益彩券盈餘基金，舉辦「108...
高雄市政府與社團法人高雄市基督教福氣教會運用高雄市公益彩券盈餘基金，舉辦「108年高雄市母親節美『力』媽媽慶祝活動 頒獎典禮」， 今天公布50名美「力」媽媽名單，5月4日頒獎。記者謝梅芬／攝影
分享

高雄市越南
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

朋友問「高雄到底有多熱」？他回傳一張照片眾人秒笑歪

2019-04-29 20:00

潮州日式咖啡廳從無到有 全為愛妻與故鄉

2019-04-29 12:46

盲婦大愛傳千里 每月捐出8成零用錢助人

2019-04-29 12:44

天坑不再！ 高雄擬規定新鋪道路一年內不准挖掘

2019-04-29 11:10

動作要快！ 高雄養殖水產保單補助申請剩 2天

2019-04-29 07:39

前瞻補助8千萬 高市再造「六龜之心」

2019-04-28 23:54

做麵包、推茶藝 守護六龜山城找出路

2019-04-28 23:51

內門小校「愁」外師經費 校友捐款支持

2019-04-28 23:47

伊林名模 現身崗山之眼

2019-04-28 23:35

大社工業區降編 勞團遊行護勞權

2019-04-28 23:13

高市醫師公會理事長交接 陳其邁驚喜現身合唱

2019-04-28 21:13

走過八八風災10年 這群人在社區默默耕耘

2019-04-28 20:17

慘！韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

2019-04-28 20:15

大鵬灣紅了嗎？ 拜燈會所賜 今年第一季遊客衝千萬

2019-04-28 20:15

鼓勵孩子假日從事正當活動 高市警局帶少年攀岩去

2019-04-28 18:30

伊林名模及新銳設計師現身高雄 「崗山之眼」辦時尚秀

2019-04-28 18:29

AI智慧巡檢監工VR救災體驗 高雄世界職安日體驗好吸睛

2019-04-28 17:38

【即時短評】環保勞權都要顧 石化區降編前宜做好配套

2019-04-28 16:45

內門阿公拯救偏鄉「菜」英文 養老金贊助學校請外師

2019-04-28 16:32

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

天坑不再！ 高雄擬規定新鋪道路一年內不准挖掘

2019-04-29 11:10

慘！韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

2019-04-28 20:15

創紀錄！柯文哲被要求3次專案報告

2019-04-28 23:26

大巨蛋為「偉大的國父」下挖10.5米？ 柯文哲挨轟胡說

2019-04-29 15:08

好扯！ 北藝還在蓋 人事管理費五年就花2.6億

2019-04-29 14:38

五一桃園春遊自由行加碼500元 138旅宿業歡迎來𨑨迌

2019-04-29 07:45

影／一場美麗的錯誤 社寮島改和平島非關228

2019-04-28 21:56

北台灣歷史起點在這裡 它的重要性不輸台南安平

2019-04-28 23:06

潮州日式咖啡廳從無到有 全為愛妻與故鄉

2019-04-29 12:46

接管率6成 新北擬開徵汙水費

2019-04-29 00:29

翻轉都市景觀 新北拆除4路橋重現天際線

2019-04-29 11:11

南投縣府改訴「流放毒物罪」 林明溱明按鈴告中火

2019-04-28 21:32

玉皇大帝今年要換人做？ 你絕對想不到是要換成祂

2019-04-29 18:01

大鵬灣紅了嗎？ 拜燈會所賜 今年第一季遊客衝千萬

2019-04-28 20:15

葉稻熱病來勢洶洶 苗栗公館4公頃水稻病害嚴重

2019-04-29 09:09

桃園市民運動有好康 市民卡變身運動卡13場館半價

2019-04-28 20:15

危老重建最大阻力 住戶缺共識

2019-04-28 23:01

雲林垃圾減量 下月起加強破袋稽查

2019-04-28 23:31

機車產業蓬勃 鄭文燦：台灣人努力打拚的精神表現

2019-04-28 23:05

高市醫師公會理事長交接 陳其邁驚喜現身合唱

2019-04-28 21:13

前瞻補助8千萬 高市再造「六龜之心」

2019-04-28 23:54

統一戲院淡出基隆人的回憶 建商在舊址建豪宅今動土

2019-04-29 11:53

【即時短評】指定歷史建築後 不能生而不養

2019-04-28 20:15

天轉熱！老街溪魚群突大量暴斃？ 居民要求追查禍首

2019-04-29 10:39

專責勞檢 台南職安健康處揭牌

2019-04-28 23:12

好友買不到車票客死異鄉 花蓮議員竟怪罪台鐵

2019-04-29 14:21

桃園管樂嘉年華 中壢踩街歡慶

2019-04-29 00:08

和平島地名 無關二二八

2019-04-28 23:43

大巨蛋是東區沒落原因之一 柯P：商圈應自己找定位

2019-04-29 11:52

民怨！抄不到表 秋冬電費推估多繳

2019-04-29 00:35

影╱「天理」何在？ 恆春半島的星空就可以找到

2019-04-29 17:04

超刺激！台灣首支離岸風電VR 免費帶你體驗風電實境

2019-04-29 16:41

黑衣人威脅 醫療糾紛只能私了？

2019-04-28 23:41

北台灣歷史起點 和平島重要性不輸安平

2019-04-28 23:48

走過八八風災10年 這群人在社區默默耕耘

2019-04-28 20:17

台北市青年公宅中籤率約7% 下月23日公開抽籤

2019-04-29 13:41

伊林名模 現身崗山之眼

2019-04-28 23:35

新型書店一家家開 文青新寵

2019-04-28 23:32

疏於管理 北市蟾蜍山8文資建築變廢墟

2019-04-28 23:31

新北三峽河整治 2年要投入1億6000萬

2019-04-29 13:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top