高雄市表揚美力媽媽 堅強又美麗

2019-04-29 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市政府與社團法人高雄市基督教福氣教會運用高雄市公益彩券盈餘基金，舉辦「108年高雄市母親節美『力』媽媽慶祝活動 頒獎典禮」， 今天公布50名美「力」媽媽名單，5月4日頒獎，由工藝家曾文章設計專屬典藏獎座「慈母的叮嚀」。

今年高雄市各區公所、社福團體、機關學校及個人踴躍推薦110名優秀媽媽，經評審後選出50位媽媽接受表揚。

包含7位奉獻家庭照顧、熱心社會公益的「毅力媽媽」; 5位克服適應不同文化生活，致力家庭教育的「新力媽媽」；8位身處弱勢卻積極向上的「自力媽媽」；9位努力不懈地教養身心障礙子女的「給力媽媽」；5位父代母職、隔代教養或親屬養育的「魔力媽媽」；9位鼓勵家庭生養3名以上子女之母親的「多力媽媽」以及7位積極規劃生活、勇敢實現自我夢想的「活力媽媽」。

「毅力媽媽」孫屏英，高齡80歲，經歷顛沛流離的年代，一肩扛起家庭照顧的責任、撫育子女。同時更熱心公益服務，回饋鄉里；當然也擔任協會幹部關懷弱勢族群。

來自越南的新力媽媽陳氏幸，婚後育有2子女，雖然居住在田寮區家境經濟並不寬裕，但對孩子的教養不遺餘力，教導孩子重視做事的態度並且認真學習；積極推廣越南文化與越南語，將越南母語結合月世界進行觀光行銷並投入社區志工服務，運用資源多元結合來推動地方文化融合。

堅強意志力的「給力媽媽」陳嘉齡，單親、獨力照顧極重度智能障礙及中度肢障的兒子長達18年，雖然經濟生活過得辛苦，但是為了讓孩子在有限的生命裡認識台灣，便經常帶著孩子參加路跑活動，為孩子在有限的生命裡增添色彩。

還有，溫暖盡責的「魔力爸爸」韓台武，父兼母職的台武爸爸，育有1子2女，妻因病無法處理家務，獨自擔負未成年子女生活與教育之責任，做為家中經濟及生活支柱，並盡責陪伴子女安排各類親子活動。