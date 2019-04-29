抱障礙兒上下樓34年 方美雪：做好老天給的功課

2019-04-29 18:18 中央社 高雄29日電



「這是老天給的功課」，34年來一路無悔抱著長子上下樓的方美雪，不因寶貝兒子已身高體壯放棄，仍持續照護，全心全意做好老天給的照顧腦麻兒子這項功課。

在家族期待下呱呱落地的長子，因醫療疏失傷及腦部，成為腦性麻痺患者，即使過了34年，方美雪今天憶起當年的往事，再想起寶貝兒子行動不便，生活無法自理，臉上盡是滿滿的遺憾，但為母則強的她無悔。

溫馨5月，高雄市政府社會局今天公布今年母親節美力媽媽獲選名單，方美雪長期堅韌不拔的奉獻守護障礙兒事蹟獲選，她推著輪椅帶著兒子出席，除了抱著上下車，在會場上時時刻刻注意幫孩子蓋好毯子，即使出席屬於她的榮耀場合，心裡總還是掛念著孩子。

方美雪表示，第一胎是女兒，已出嫁，長子在家族期待下誕生，卻因醫療疏失傷及腦部成為腦性麻痺患者，第三胎也是兒子，目前已當電子公司的工程師。

由於長子居住在家裡的二樓，方美雪表示，由於兒子手腳不便，從小到大每天起床後，她要協助處理穿衣等生活上的大小事，也要協助抱著上下樓，雖然兒子已長高長壯，體重也不輕，只要一些技巧沒有問題啦。

在孩子的成長過程，方美雪也曾求神問卜慌亂投醫，但在一次就醫時，醫師突然點醒了她應該花時間積極為孩子做復健，不要錯過任何復健的機會來協助孩子，並透過組織志工隊來凝聚更多的腦性麻痺患者家庭，為腦麻孩子做些事。

方美雪在照顧孩子過程中發現兒子具有繪畫的天賦，為了讓孩子在生命中增添璀璨的色彩，她不辭接送辛勞帶著孩子學繪畫，而孩子也相當爭氣，除了參加畫展，繪畫作品經常被預訂一空，讓她在誇讚兒子的繪畫構圖和色彩時，臉上盡是得意的笑容。

每天要忙於回收資源的工作，但方美雪不忘也要帶孩子外出增廣見聞，母子倆就曾搭船前往石垣島旅遊，雖然要推輪椅和因無法帶太多行李帶來不方便，但這趟旅遊讓母子倆有滿滿的回憶，回味無窮，還規劃再進行一趟日本旅遊。

面對障礙的孩子，方美雪沒有選擇逃避，當起孩子的靠山與孩子一起面對挑戰，投入心力教養，且堅持不懈發揮母職角色陪孩子走過辛勞歷程，持續盡心盡力做好老天給她的這項功課。