親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

郭董為參選6月交棒股東會？鴻海這麼說

違反金金分離遭金管會盯上 彭雪芬5月辭新光金董事

影╱「天理」何在？ 恆春半島的星空就可以找到

2019-04-29 17:04聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

很多人常說「天理何在」？屏東縣天文協會理事長張簡振豐今天指出，以古天文來看星象，天空中真有「天理」存在，他說，在北斗7星中，天樞、天璇、天璣及天權4星被形容為「魁中四星」，即是「天理」所在，今年的恆春半島星吶活動，天文協會將帶領民眾尋找「天理」。

他說，以國人熟悉的北斗七星來說，古埃及人稱為「牛腿」；法國南部居民稱為「平底鍋」，中國古書中將其形容為天空中的「大杓子」，天文志並形容：「魁中四星，為貴人之牢、曰天理也」，也就是說，魁中四星就是「天理」所在位置，也就是說，古人所謂的「天理」，就藏在北斗七星中。

張簡振豐從古天文的角度看星星，頗有古代「欽天監」的味道，今天在記者會現場，隨即有記者問到「可不可以從星象看今年總統大選」？現場哄堂大笑，張簡振豐也立刻回應：「這不在研究範圍內」。

恆春半島星空吶喊活動已連續舉辦7年，這項活動是在前縣長曹啟鴻任內大力推廣，當時就是鼓吹民眾放下手機，仰望星空，也希望藉此行銷恆春半島的黑夜，一睹滿天星斗。

屏東縣政府今年與天文協會合作，將帶領觀星民眾欣賞恆春半島黑夜裡的美景，同時結合古天文尋找「天理何在」，今年星吶活動將於5月11日在屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村舉行，現場準備30支高倍望遠鏡，當天晚上7時及8時兩個時段，天文協會理事長張簡振豐會在現場帶隊解說，也會帶領民眾尋找「天理何在」。今天在活動記者會現場，建國國小小朋友並且化妝成12星座，讓觀星活動更添趣味。

屏東縣政府表示，屏東縣推廣觀星多年，目前已有16所觀星學校，縣府今年起將結合各校特色，開發觀星教材，未來還會大力推廣觀星教育。

屏東縣政府結合天文協會連續7年舉辦星空吶喊活動，要帶領民眾一揭星空奧妙。記者翁禎...
屏東縣政府結合天文協會連續7年舉辦星空吶喊活動，要帶領民眾一揭星空奧妙。記者翁禎霞／攝影
分享
屏東縣天文協會理事長張簡振豐解釋「天理」就藏在北斗七星中。記者翁禎霞／攝影
屏東縣天文協會理事長張簡振豐解釋「天理」就藏在北斗七星中。記者翁禎霞／攝影
分享
屏東縣政府結合天文協會連續7年舉辦星空吶喊活動，要帶領民眾一揭星空奧妙。記者翁禎...
屏東縣政府結合天文協會連續7年舉辦星空吶喊活動，要帶領民眾一揭星空奧妙。記者翁禎霞／攝影
分享
屏東縣政府結合天文協會連續7年舉辦星空吶喊活動，要帶領民眾一揭星空奧妙，圖為建國...
屏東縣政府結合天文協會連續7年舉辦星空吶喊活動，要帶領民眾一揭星空奧妙，圖為建國國小小朋友的12星座打扮。記者翁禎霞／攝影
分享

屏東縣政府曹啟鴻
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

潮州日式咖啡廳從無到有 全為愛妻與故鄉

2019-04-29 12:46

盲婦大愛傳千里 每月捐出8成零用錢助人

2019-04-29 12:44

天坑不再！ 高雄擬規定新鋪道路一年內不准挖掘

2019-04-29 11:10

動作要快！ 高雄養殖水產保單補助申請剩 2天

2019-04-29 07:39

前瞻補助8千萬 高市再造「六龜之心」

2019-04-28 23:54

做麵包、推茶藝 守護六龜山城找出路

2019-04-28 23:51

內門小校「愁」外師經費 校友捐款支持

2019-04-28 23:47

伊林名模 現身崗山之眼

2019-04-28 23:35

大社工業區降編 勞團遊行護勞權

2019-04-28 23:13

高市醫師公會理事長交接 陳其邁驚喜現身合唱

2019-04-28 21:13

走過八八風災10年 這群人在社區默默耕耘

2019-04-28 20:17

慘！韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

2019-04-28 20:15

大鵬灣紅了嗎？ 拜燈會所賜 今年第一季遊客衝千萬

2019-04-28 20:15

鼓勵孩子假日從事正當活動 高市警局帶少年攀岩去

2019-04-28 18:30

伊林名模及新銳設計師現身高雄 「崗山之眼」辦時尚秀

2019-04-28 18:29

AI智慧巡檢監工VR救災體驗 高雄世界職安日體驗好吸睛

2019-04-28 17:38

【即時短評】環保勞權都要顧 石化區降編前宜做好配套

2019-04-28 16:45

內門阿公拯救偏鄉「菜」英文 養老金贊助學校請外師

2019-04-28 16:32

六龜好集市人潮多 山茶詢問度最高

2019-04-28 13:52

大社工業區降編恐歇業 高雄萬名勞工為生計上街遊行

2019-04-28 12:45

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／「員林鬼屋」要拆了！ 將改建全台首棟綜合社福大樓

2019-04-28 19:46

天坑不再！ 高雄擬規定新鋪道路一年內不准挖掘

2019-04-29 11:10

慘！韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

2019-04-28 20:15

創紀錄！柯文哲被要求3次專案報告

2019-04-28 23:26

影／一場美麗的錯誤 社寮島改和平島非關228

2019-04-28 21:56

北台灣歷史起點在這裡 它的重要性不輸台南安平

2019-04-28 23:06

五一桃園春遊自由行加碼500元 138旅宿業歡迎來𨑨迌

2019-04-29 07:45

好扯！ 北藝還在蓋 人事管理費五年就花2.6億

2019-04-29 14:38

大巨蛋為「偉大的國父」下挖10.5米？ 柯文哲挨轟胡說

2019-04-29 15:08

潮州日式咖啡廳從無到有 全為愛妻與故鄉

2019-04-29 12:46

接管率6成 新北擬開徵汙水費

2019-04-29 00:29

南投縣府改訴「流放毒物罪」 林明溱明按鈴告中火

2019-04-28 21:32

翻轉都市景觀 新北拆除4路橋重現天際線

2019-04-29 11:11

大鵬灣紅了嗎？ 拜燈會所賜 今年第一季遊客衝千萬

2019-04-28 20:15

葉稻熱病來勢洶洶 苗栗公館4公頃水稻病害嚴重

2019-04-29 09:09

桃園市民運動有好康 市民卡變身運動卡13場館半價

2019-04-28 20:15

機車產業蓬勃 鄭文燦：台灣人努力打拚的精神表現

2019-04-28 23:05

危老重建最大阻力 住戶缺共識

2019-04-28 23:01

高市醫師公會理事長交接 陳其邁驚喜現身合唱

2019-04-28 21:13

周錫瑋走唱首站到台中 盧秀燕楊瓊瓔送上大擁抱

2019-04-28 18:33

雲林垃圾減量 下月起加強破袋稽查

2019-04-28 23:31

前瞻補助8千萬 高市再造「六龜之心」

2019-04-28 23:54

【即時短評】指定歷史建築後 不能生而不養

2019-04-28 20:15

統一戲院淡出基隆人的回憶 建商在舊址建豪宅今動土

2019-04-29 11:53

天轉熱！老街溪魚群突大量暴斃？ 居民要求追查禍首

2019-04-29 10:39

好友買不到車票客死異鄉 花蓮議員竟怪罪台鐵

2019-04-29 14:21

和平島地名 無關二二八

2019-04-28 23:43

大巨蛋是東區沒落原因之一 柯P：商圈應自己找定位

2019-04-29 11:52

專責勞檢 台南職安健康處揭牌

2019-04-28 23:12

民怨！抄不到表 秋冬電費推估多繳

2019-04-29 00:35

玉皇大帝今年要換人做？ 你絕對想不到是要換成祂

2019-04-29 18:01

桃園管樂嘉年華 中壢踩街歡慶

2019-04-29 00:08

黑衣人威脅 醫療糾紛只能私了？

2019-04-28 23:41

港南風景區轉型無障礙海岸樂園 今夏登場

2019-04-28 19:50

北台灣歷史起點 和平島重要性不輸安平

2019-04-28 23:48

影╱「天理」何在？ 恆春半島的星空就可以找到

2019-04-29 17:04

走過八八風災10年 這群人在社區默默耕耘

2019-04-28 20:17

台北市青年公宅中籤率約7% 下月23日公開抽籤

2019-04-29 13:41

伊林名模 現身崗山之眼

2019-04-28 23:35

新型書店一家家開 文青新寵

2019-04-28 23:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top