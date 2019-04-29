影╱「天理」何在？ 恆春半島的星空就可以找到

2019-04-29 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



很多人常說「天理何在」？屏東縣天文協會理事長張簡振豐今天指出，以古天文來看星象，天空中真有「天理」存在，他說，在北斗7星中，天樞、天璇、天璣及天權4星被形容為「魁中四星」，即是「天理」所在，今年的恆春半島星吶活動，天文協會將帶領民眾尋找「天理」。

他說，以國人熟悉的北斗七星來說，古埃及人稱為「牛腿」；法國南部居民稱為「平底鍋」，中國古書中將其形容為天空中的「大杓子」，天文志並形容：「魁中四星，為貴人之牢、曰天理也」，也就是說，魁中四星就是「天理」所在位置，也就是說，古人所謂的「天理」，就藏在北斗七星中。

張簡振豐從古天文的角度看星星，頗有古代「欽天監」的味道，今天在記者會現場，隨即有記者問到「可不可以從星象看今年總統大選」？現場哄堂大笑，張簡振豐也立刻回應：「這不在研究範圍內」。

恆春半島星空吶喊活動已連續舉辦7年，這項活動是在前縣長曹啟鴻任內大力推廣，當時就是鼓吹民眾放下手機，仰望星空，也希望藉此行銷恆春半島的黑夜，一睹滿天星斗。

屏東縣政府今年與天文協會合作，將帶領觀星民眾欣賞恆春半島黑夜裡的美景，同時結合古天文尋找「天理何在」，今年星吶活動將於5月11日在屏東縣滿州鄉小墾丁渡假村舉行，現場準備30支高倍望遠鏡，當天晚上7時及8時兩個時段，天文協會理事長張簡振豐會在現場帶隊解說，也會帶領民眾尋找「天理何在」。今天在活動記者會現場，建國國小小朋友並且化妝成12星座，讓觀星活動更添趣味。