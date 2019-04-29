親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

108會考國文高分4大關鍵 75％都這樣考

無法狡賴！朴有天認罪招了吸毒

恆春半島星空吶喊 將引導民眾觀中國古天文

2019-04-29 16:12中央社 屏東縣29日電

低光害的恆春半島是國內觀星最好的地點之一，第7年舉辦的「恆春半島星空吶喊」將在5月11日舉行，有別於往年介紹西洋星座，今年將介紹中國古天文，帶民眾看看「天理何在」。

屏東縣政府舉辦「恆春半島星空吶喊」活動，現場備有高倍望遠鏡，7年來每年吸引3000到1萬多人參加，屏東縣也推動天文聯盟學校發展方案，規劃導覽人才，目前從國小到高中有16所學校加入聯盟，厚植生態與觀光多元化能量。

縣政府今天舉辦記者會，宣布今年的「星空吶喊」將在5月11日於滿州鄉小墾丁渡假村舉行，屏東縣天文學會理事長、琉球國小校長張簡振豐表示，今年將藉由主題館的展出及介紹，讓民眾知曉中國古天文。

他說，中國古代天文是將若干顆相近的恆星想像連在一起，組成「星官」，和西方星座有一個明確的界線不同，也因此發展出獨特的古天文三垣四象二十八星宿。

張簡振豐說，古代詩人常將星官名稱寫入詩中，有夏夜浪漫愛情故事的「天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星」；也有慷慨激昂的「北斗七星高，哥舒夜帶刀」。

他還說，牧夫座的天角星約在每年的4月1日後特別亮，此時，台灣東部和屏東滿州鄉進入飛魚季，所以天角星被當地人稱為「飛魚星」，這次的觀星就在滿州鄉舉行，將引導民眾觀看「飛魚星」。

中國的古天文多有趣？張簡振豐說，北斗七星在夜空中是個大杓子，其中天權、天璣、天樞及天璇構成斗杓，被稱為「魁」，晉書．天文志：「魁中四星，為貴人之牢，曰天理也」，所謂「天理何在」，就是從這裡而來，當天將帶領民眾利用望遠鏡觀看「天理」在哪裡。

活動將結合恆春民謠文化元素，以「星空」為主題，進行詩詞創作徵稿活動，優勝作品現場朗讀發表，當天有接駁車，下午3時起從恆春轉運站出發，每半小時一班，活動從晚上6時至9時，免費參加。

屏東縣政府星座詩人
Dyson 吸塵器獻給在職場打拼的朋友們 讓您在家輕鬆一下

相關新聞

盲婦大愛傳千里 每月捐出8成零用錢助人

2019-04-29 12:44

天坑不再！ 高雄擬規定新鋪道路一年內不准挖掘

2019-04-29 11:10

動作要快！ 高雄養殖水產保單補助申請剩 2天

2019-04-29 07:39

前瞻補助8千萬 高市再造「六龜之心」

2019-04-28 23:54

做麵包、推茶藝 守護六龜山城找出路

2019-04-28 23:51

內門小校「愁」外師經費 校友捐款支持

2019-04-28 23:47

伊林名模 現身崗山之眼

2019-04-28 23:35

大社工業區降編 勞團遊行護勞權

2019-04-28 23:13

高市醫師公會理事長交接 陳其邁驚喜現身合唱

2019-04-28 21:13

走過八八風災10年 這群人在社區默默耕耘

2019-04-28 20:17

慘！韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

2019-04-28 20:15

大鵬灣紅了嗎？ 拜燈會所賜 今年第一季遊客衝千萬

2019-04-28 20:15

鼓勵孩子假日從事正當活動 高市警局帶少年攀岩去

2019-04-28 18:30

伊林名模及新銳設計師現身高雄 「崗山之眼」辦時尚秀

2019-04-28 18:29

AI智慧巡檢監工VR救災體驗 高雄世界職安日體驗好吸睛

2019-04-28 17:38

【即時短評】環保勞權都要顧 石化區降編前宜做好配套

2019-04-28 16:45

內門阿公拯救偏鄉「菜」英文 養老金贊助學校請外師

2019-04-28 16:32

六龜好集市人潮多 山茶詢問度最高

2019-04-28 13:52

大社工業區降編恐歇業 高雄萬名勞工為生計上街遊行

2019-04-28 12:45

跑步體驗「與美」的距離 今晨近9000人飽覽大鵬灣風景

2019-04-28 12:26

飢餓30邁入30年 屏東444學子組「腹愁者聯盟」

2019-04-28 12:12

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

影／「員林鬼屋」要拆了！ 將改建全台首棟綜合社福大樓

2019-04-28 19:46

母校將改建高嘉瑜不捨 竟最懷念「被老師罰站」

2019-04-28 18:01

天坑不再！ 高雄擬規定新鋪道路一年內不准挖掘

2019-04-29 11:10

慘！韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

2019-04-28 20:15

創紀錄！柯文哲被要求3次專案報告

2019-04-28 23:26

影／一場美麗的錯誤 社寮島改和平島非關228

2019-04-28 21:56

北台灣歷史起點在這裡 它的重要性不輸台南安平

2019-04-28 23:06

五一桃園春遊自由行加碼500元 138旅宿業歡迎來𨑨迌

2019-04-29 07:45

接管率6成 新北擬開徵汙水費

2019-04-29 00:29

潮州日式咖啡廳從無到有 全為愛妻與故鄉

2019-04-29 12:46

南投縣府改訴「流放毒物罪」 林明溱明按鈴告中火

2019-04-28 21:32

好扯！ 北藝還在蓋 人事管理費五年就花2.6億

2019-04-29 14:38

大巨蛋為「偉大的國父」下挖10.5米？ 柯文哲挨轟胡說

2019-04-29 15:08

翻轉都市景觀 新北拆除4路橋重現天際線

2019-04-29 11:11

大鵬灣紅了嗎？ 拜燈會所賜 今年第一季遊客衝千萬

2019-04-28 20:15

機車產業蓬勃 鄭文燦：台灣人努力打拚的精神表現

2019-04-28 23:05

葉稻熱病來勢洶洶 苗栗公館4公頃水稻病害嚴重

2019-04-29 09:09

周錫瑋走唱首站到台中 盧秀燕楊瓊瓔送上大擁抱

2019-04-28 18:33

高市醫師公會理事長交接 陳其邁驚喜現身合唱

2019-04-28 21:13

桃園市民運動有好康 市民卡變身運動卡13場館半價

2019-04-28 20:15

危老重建最大阻力 住戶缺共識

2019-04-28 23:01

雲林垃圾減量 下月起加強破袋稽查

2019-04-28 23:31

前瞻補助8千萬 高市再造「六龜之心」

2019-04-28 23:54

【即時短評】指定歷史建築後 不能生而不養

2019-04-28 20:15

名醫贈千萬名琴予南市府 地方讚等於當地一棟透天厝

2019-04-28 17:37

天轉熱！老街溪魚群突大量暴斃？ 居民要求追查禍首

2019-04-29 10:39

統一戲院淡出基隆人的回憶 建商在舊址建豪宅今動土

2019-04-29 11:53

大巨蛋是東區沒落原因之一 柯P：商圈應自己找定位

2019-04-29 11:52

和平島地名 無關二二八

2019-04-28 23:43

伊林名模及新銳設計師現身高雄 「崗山之眼」辦時尚秀

2019-04-28 18:29

民怨！抄不到表 秋冬電費推估多繳

2019-04-29 00:35

好友買不到車票客死異鄉 花蓮議員竟怪罪台鐵

2019-04-29 14:21

專責勞檢 台南職安健康處揭牌

2019-04-28 23:12

鶯歌到大溪沉浸田園風光 樂活樹林鐵馬行登場

2019-04-28 17:31

桃園管樂嘉年華 中壢踩街歡慶

2019-04-29 00:08

港南風景區轉型無障礙海岸樂園 今夏登場

2019-04-28 19:50

走過八八風災10年 這群人在社區默默耕耘

2019-04-28 20:17

北台灣歷史起點 和平島重要性不輸安平

2019-04-28 23:48

打造南庄觀光新亮點 午后茶街農夫市集開幕迎客

2019-04-28 17:35

黑衣人威脅 醫療糾紛只能私了？

2019-04-28 23:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top