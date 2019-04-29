恆春半島星空吶喊 將引導民眾觀中國古天文

2019-04-29 16:12 中央社 屏東縣29日電



低光害的恆春半島是國內觀星最好的地點之一，第7年舉辦的「恆春半島星空吶喊」將在5月11日舉行，有別於往年介紹西洋星座，今年將介紹中國古天文，帶民眾看看「天理何在」。

屏東縣政府舉辦「恆春半島星空吶喊」活動，現場備有高倍望遠鏡，7年來每年吸引3000到1萬多人參加，屏東縣也推動天文聯盟學校發展方案，規劃導覽人才，目前從國小到高中有16所學校加入聯盟，厚植生態與觀光多元化能量。

縣政府今天舉辦記者會，宣布今年的「星空吶喊」將在5月11日於滿州鄉小墾丁渡假村舉行，屏東縣天文學會理事長、琉球國小校長張簡振豐表示，今年將藉由主題館的展出及介紹，讓民眾知曉中國古天文。

他說，中國古代天文是將若干顆相近的恆星想像連在一起，組成「星官」，和西方星座有一個明確的界線不同，也因此發展出獨特的古天文三垣四象二十八星宿。

張簡振豐說，古代詩人常將星官名稱寫入詩中，有夏夜浪漫愛情故事的「天階夜色涼如水，臥看牽牛織女星」；也有慷慨激昂的「北斗七星高，哥舒夜帶刀」。

他還說，牧夫座的天角星約在每年的4月1日後特別亮，此時，台灣東部和屏東滿州鄉進入飛魚季，所以天角星被當地人稱為「飛魚星」，這次的觀星就在滿州鄉舉行，將引導民眾觀看「飛魚星」。

中國的古天文多有趣？張簡振豐說，北斗七星在夜空中是個大杓子，其中天權、天璣、天樞及天璇構成斗杓，被稱為「魁」，晉書．天文志：「魁中四星，為貴人之牢，曰天理也」，所謂「天理何在」，就是從這裡而來，當天將帶領民眾利用望遠鏡觀看「天理」在哪裡。

活動將結合恆春民謠文化元素，以「星空」為主題，進行詩詞創作徵稿活動，優勝作品現場朗讀發表，當天有接駁車，下午3時起從恆春轉運站出發，每半小時一班，活動從晚上6時至9時，免費參加。