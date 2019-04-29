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潮州日式咖啡廳從無到有 全為愛妻與故鄉

2019-04-29 12:46聯合報 記者江國豪╱即時報導

位在屏東縣潮州鎮內的三平咖啡，日式建築外觀搭配庭園景緻，充滿濃濃京都風情，成為網...
位在屏東縣潮州鎮內的三平咖啡，日式建築外觀搭配庭園景緻，充滿濃濃京都風情，成為網紅、網美的熱門打卡景點，而老闆楊文正打造日式咖啡聽起，全為解日籍妻子的思鄉之情，以及表達對家鄉的愛。記者江國豪／
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潮州網紅日式咖啡店，建造原因有洋蔥！位在屏東縣潮州鎮內的三平咖啡，日式建築外觀搭配庭園景緻，濃濃京都風情，成為網紅、網美的熱門打卡點。之所以會有這間店面出現，全因老闆楊文正，五年前自日本回到潮州經營咖啡廳，為解妻子思鄉之情，採用日式風格打造，內部裝潢及餐具大多都是兩人動手製作。楊文正說，這間咖啡廳的存在不在收益，而是希望每個客人都能從氛圍中，帶回美的種子，讓慢活實踐在人生。

身為潮州人的楊文正，對於藝術、詩文等有濃厚興趣，但很多人都不知道他其實是理組數學系出身。好幾十年前還在學校教書時，不希望人生就此平淡乏味，因此跟隨偶像名作家三毛的腳步，決定在1992年前往正在舉行奧運及世界博覽會西班牙，追尋人生目標，也因緣際會與日本籍的妻子相遇。

後來兩人原本規劃，到日本京都經營民宿，卻因為311地震將原本要租的房子，震出裂痕，房東擔心會有危險因而解約。於是楊文正就帶著妻子回到潮州，把原本殘破的老家，改造為如今的日式風格咖啡廳。

楊文正說， 整棟建築都是和妻子一起共同設計，還為此作出一組縮小版的迷你模型，再進一步與設計師討論建造，因為擔心不太會說中文的妻子，會思念日本的故鄉，因此全以日式風格打造而成，以解思鄉之情。而「三平」這個名字，原本是要留給孩子用的，希望能在「平和、平安、平順」的人生中成長。

然而成為網紅、網美打卡熱點，全在自己意料之外，楊文正說以前的潮州很美，但現在空氣也髒、水質不好，小鎮的樣貌已經失序了，人們不該這樣對待自己的家鄉，由於來到三平的消費者，以外地人居多，楊文正希望從三平介紹潮州給大家認識，也希望能在此放慢腳步，體會慢活的樂趣，更將咖啡店的環境氛圍形容為美的「種子」，每位來訪的民眾，無意間會將種子帶回，若能發芽肯定能為生活帶來改變。

位在屏東縣潮州鎮內的三平咖啡，日式建築外觀搭配庭園景緻，充滿濃濃京都風情，成為網...
位在屏東縣潮州鎮內的三平咖啡，日式建築外觀搭配庭園景緻，充滿濃濃京都風情，成為網紅、網美的熱門打卡景點，而老闆楊文正打造日式咖啡聽起，全為解日籍妻子的思鄉之情，以及表達對家鄉的愛。記者江國豪／
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位在屏東縣潮州鎮內的三平咖啡，日式建築外觀搭配庭園景緻，充滿濃濃京都風情，成為網紅、網美的熱門打卡景點，而老闆楊文正打造日式咖啡聽起，全為解日籍妻子的思鄉之情，以及表達對家鄉的愛。記者江國豪／
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