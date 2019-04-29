金門高粱酒酩揚國際 三大烈酒賽奪18金

2019-04-29 12:49 中央社 金門縣29日電



金門高粱酒連續4年在三大國際烈酒大賽創佳績，今年更連奪18金，為台灣爭光。金門酒廠董事長李增財表示，這是對金門高粱酒最高的肯定。

李增財說，金門高粱酒品質能夠贏得國際高度肯定，是因為金門擁有得天獨厚的自然環境，加上卓越的製酒工藝及坑道窖藏技術，才能讓金門高粱酒舉世聞名。而58度金門高粱酒獲得今年度最佳白酒殊榮，是對金門高粱酒最高肯定，也證明金門高粱酒穩坐台灣白酒界龍頭寶座。

金酒公司指出，金門高粱酒2016年起連續4年參加三大國際烈酒大賽，今年再度參加「2019舊金山世界烈酒競賽」（2019 San Francisco World SpiritsCompetition）、「2019比利時世界食品品質評鑑大賞」（2019 Monde Selection）和「2019紐約終極烈酒挑戰賽」（2019 Ultimate Spirits Challenge），都榮獲評審高度肯定，連奪18金，讓金門高粱酒風采再度席捲國際酒壇，在世界舞台大放異彩。

創立於2000年的舊金山世界烈酒競賽，是美國第一個國際性綜合烈酒評比大賽，歷史悠久，被譽為「酒界奧斯卡金像獎」，每年都吸引世界各國著名酒廠參加。今年參賽酒品創賽會歷來數量最多，有近3000支來自世界各地知名酒廠精銳盡出的酒品參賽。

得獎金門高粱酒中，600毫升58度、560毫升46度黑金龍，與500毫升53度金門喜宴酒榮獲代表最高品質的雙金獎牌。其中600毫升58度金門高粱酒更同時榮膺「年度最佳白酒」最高榮耀。另560毫升46度戰酒黑金龍與去年才推出的600毫升56度陳年金門高粱酒（8年）也獲得金牌肯定。

另外，600毫升56度陳年金門高粱酒（8年）、200毫升43度小金金門高粱酒，也在「2019紐約終極烈酒挑戰賽」榮獲最終決賽入圍獎；38度金門高粱酒、600毫升56度陳高（12年）等多支參賽酒品，也獲得「2019世界食品品質評鑑大賞」金獎殊榮。

金門酒廠表示，金門高粱酒能脫穎而出，在三項大賽共奪下18面金牌，證明品質倍受國際高度讚譽。

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