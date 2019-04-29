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日職／王柏融再扛5棒DH 首打席二壘安2打點入帳

30歲以前買房...北市最難 下跌最多竟然是它

盲婦大愛傳千里 每月捐出8成零用錢助人

2019-04-29 12:44聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄慈濟環保志工王淑靜罹患隔代性視網膜病變，小時候天黑就看不見，37歲全盲，但出身貧困家庭的她，愛心不落人後，腳踩二手球鞋，身穿回收惜福衣，每個月捐出8成零用錢，作為國內外慈善所用。

天天到喜捨環保教育站做環保的她，聽到東非受水患重創，逾300萬人連遮風避雨的家都沒了，捐款15萬元援助千里外的陌生人，王淑靜說，眼睛雖然看不見，但還能為人付出，感覺真好。

64歲的王淑靜除家人聚會或身體不適外，幾乎全年無休，天天到環保站作環保。儘管眼睛看不見，卻是負責錄音卡帶、錄影帶與3C產品拆解。她表示，師兄姊互相幫忙不分彼此，有吃還有人可以聊天說話，尤其做環保時，全心專注在雙手觸覺，也是一種修行。

王淑靜說自己一輩子沒有出過國，但聽到證嚴上人談及東非受災民眾，44個人每天只能在午餐時共吃一杯豆子煮湯果腹，吃過苦的她感同身受，決定捐15萬元，幫助非洲災民重建家園。四名孫子也響應，捐零用錢還邀父母一起做好事。

生長於屏東鹽埔貧窮農家的王淑靜，父親種番薯，母親向原住民批柴木賣貼補家用，三代10口住青竹糊稻草泥巴的茅屋，餐餐吃乾番薯簽。排行老五的她，小一掌廚兼幫忙照顧弟妹。然而，貼心的她出生視力就有問題，怕成為家中負擔，從沒對家人道出自己天黑就看不見。

小學畢業後，她到姊姊開設的美髮店，從最基礎的美髮工作學起，幫客人洗頭、煮飯、洗衣、帶小孩。15歲開始隻身到屏東市、高雄市美髮店當學徒，18歲北漂，棲身台北車站附近的美髮店兩年後，應徵百貨公司「假髮專櫃人員」，才錄取就調回高雄第一家百貨公司。服務第五年，結識經營瓦斯行的另一半，婚後幫 忙打理瓦斯行。

「我記得28歲某日白天，用腳踏車載兩名女兒回鳳山婆家，突然眼前一片白茫茫，當時我真的嚇到了。」王淑靜首次就醫被診斷罹患俗稱夜盲症的先天性色素性視網炎，為隔代性視網膜病變，她不斷告訴自己「遇到就接受」，但37歲就雙眼全盲，內心受到極大打擊，自我封閉十多年，直到學佛禪修，才逐漸轉念釋懷。

王淑靜37歲全盲，幾乎全年無休，天天到慈濟高雄喜捨環保教育站做環保，負責錄音卡帶...
王淑靜37歲全盲，幾乎全年無休，天天到慈濟高雄喜捨環保教育站做環保，負責錄音卡帶、錄影帶與3C產品拆解。圖／慈濟基金會提供
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