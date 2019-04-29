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天坑不再！ 高雄擬規定新鋪道路一年內不准挖掘

2019-04-29 11:10聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市在韓國瑜上任後就大力推動道平專案，重鋪道路後非常平整，頗受民眾稱讚。高雄市議員鍾易仲建議日後新鋪道路規定一年內都不可核准重挖。高雄市工務局長吳明昌說，新鋪道路壽命都會保持在5年以上，目前也在修正新法規，新鋪道路一年內不准挖掘，目前也正在研究基金制度，日後管線單位開挖要繳基金，做為道路的修護費用。

鍾易仲說，道路品質很重要，但雨季將來臨，是否預估高雄豪大雨會出現多少的天坑？ 希望高雄不要再有天坑的出現。

高雄市議員鄭孟洳建議，要保持完整的路面，養護大隊工作壓力大，應該增加養護工程隊，目前全高雄市只有4個養護工程團隊，應增加工作編組。

高雄市工務局長吳明昌說，希望今年路面都不要再出現有天坑，但由於原雨水下水道管路老舊，無法承載重車壓力，目前水利局已在維護中，針對老舊道路會盡量巡看，把可能導致道路破損減到最低 。

養工處處長林志東說，像沿海路採用高品質的瀝青，但如使用時間過久，仍會老化，平常會加常巡查及修補。

鍾易仲說，道路的第一殺手不是天雨，而是其他管線單位針對道路的重挖、修修補補，107年共有1萬3000多件，核准有9300多件，平均每天有27件，建議市府應規定，新鋪道路應規定一年內都不核准在重挖。 工務局長吳明昌說，工務局已在擬定修新規定，規定今後新鋪道路在一年內不能再挖掘，這項新法規在近日內送高雄市議會審議。

高雄市政府擬規定新鋪道路一年內不准挖掘。記者謝梅芬／翻攝
高雄市政府擬規定新鋪道路一年內不准挖掘。記者謝梅芬／翻攝
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