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走過八八風災10年 這群人在社區默默耕耘

2019-04-28 20:17聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

今年是八八風災 10周年，在林務局屏東林管處、茂林國家風景區管理處等單位支持下，4月27、28日兩天，六龜居民在十八羅漢山風景區舉辦「六龜好集市」，不僅傳達六龜好景、好物、好人情，更讓外界知道，10年走來，「我們很好，有你們同行我們會更好。」

八八風災後，公私部門資源挹注下，六龜各社區逐年發展出不同特色，六龜社區小旅行建立口碑，「一日農夫」梯次很受歡迎。此外，新開部落建立社區長照據點，龍興社區發展生態觀光，寶來社區則有「檨仔腳文化共享空間」，銷售多元手作商品。

一群根留六龜的人創造出不同契機與故事。潘怡禎夫婦陪伴新開部落走過重建路，近年更設立社區關懷據點；藝術家李懷錦夫婦原是六龜新住民，兩人將陶藝工作室設在寶來，災後不僅沒有離開，還催生寶來人文協會與「檨仔腳文化共享空間」。

李婉玲也是寶來人文協會的幕後推手之一，常帶著社區長輩參與活動。她說，經過多年努力，社區長輩多才多藝，植物染、窯烤披薩、麵包與捏陶等技能在身，很受遊客歡迎。

六龜主要產茶區分布在新發部落，越來越多茶農重視山茶栽種與行銷，連部落內的新發國小也推廣茶藝教育，茶道文化深入校園。主任曾冠蓉說，新發國小周遭2公里有10多家製茶廠，101年起，學校將茶葉產業列為校本課程，種茶、烘茶與泡茶知識全都要精通，每個學生都是茶藝高手。

高雄市六龜關懷協會理事長呂清喜指出，很感謝多年來持續關懷六龜的好朋友，10年是漫長歲月，很多人對風災的記憶已淡，但是地方一直有許多人努力付出，未來仍會持續下去。

高市六龜寶來人文協會販售窯烤麵包與陶藝品，全出自社區阿公、阿嬤之手。記者徐白櫻／...
高市六龜寶來人文協會販售窯烤麵包與陶藝品，全出自社區阿公、阿嬤之手。記者徐白櫻／攝影記者徐白櫻／攝影
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走過八八風災10年，無論是六龜社區或學校，有一群人在幕後默默付出。記者徐白櫻／攝...
走過八八風災10年，無論是六龜社區或學校，有一群人在幕後默默付出。記者徐白櫻／攝影
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六龜八八風災災後
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