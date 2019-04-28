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大鵬灣紅了嗎？ 拜燈會所賜 今年第一季遊客衝千萬

2019-04-28 20:15聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

屏東大鵬灣真的紅了嗎？開發超過20年的大鵬灣國家風景區，過去每年大約僅吸引30至40餘萬的遊客，今年第一季受台灣燈會的影響，大鵬灣遊客爆增至1723萬餘人次，是去年的45倍之多，甚至比過去20年的總和還要多，鵬管處表示，大鵬灣尚未完全開發，期待未來能吸引更多投資，早日讓大鵬灣展新貌。

最近大鵬灣人氣超旺，在台灣燈會之後，緊接著就有遊艇帆船活動登場，今天又有路跑活動在大鵬灣舉行，一口氣吸引近9千人報名參加，接下來還有連辨19年的黑鮪魚文化觀光季活動要在東港登場，連大鵬灣風景區管理處長許主龍都說，在台灣燈會之後，確實帶動了大鵬灣的人氣。

大鵬灣是全台最大及唯一的單口囊狀潟湖，湖域面積532公頃，早在民國81年就經評定為國家級風景特定區，86年隔年成立國家風景區管理處，涵蓋「大鵬灣風景特定區」與「琉球風景特定區」。

雖然開發超過20年，但是大鵬灣過去的表現，並沒有讓人留下深刻印象，前年11月行政院前院長賴清德南下視察時，甚至還為此指示成立平台，積極協助大鵬灣「接地氣」。

以這兩年為例，前年大鵬灣各景點遊客量加起來不過42萬4171人次，去年也只有37萬5410人次，反倒小琉球表現還比較穩定出色，前年吸引444222人次的遊客上島，去年也有426408人次。

不過今年受台灣燈會影響，大鵬灣的表現突然「一飛沖天」，光今年1至3月，遊客數就跳空達到17233310人次，鵬管處觀察，即時燈會已有3月3日結束，但因為區內還保留了多座燈飾，還有台灣燈會30年的展覽也還在鵬管處展出，入園遊客還是陸續有成長，其中以假日開橋、遊湖最受歡迎，大鵬灣是否就此翻紅？倍受注目。

大鵬灣國家風景區管理處長許主龍表示，歷經20餘年，大鵬灣只能局部開發完成，除了BOT區外，目前還有3至400公頃的私有地待開發，區內的遊客其實一直有在成長，管理處也希望在燈會之後，外界能看到大鵬灣的觀光潛力，帶動當地投資。

屏東大鵬灣擁有全台最大潟湖，景色優美。圖／本報資料照
屏東大鵬灣擁有全台最大潟湖，景色優美。圖／本報資料照
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屏東大鵬灣擁有全台最大潟湖，今年初才完工的海上教堂，景色優美。圖／本報資料照
屏東大鵬灣擁有全台最大潟湖，今年初才完工的海上教堂，景色優美。圖／本報資料照
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屏東大鵬灣擁有全台最大潟湖，景色優美。圖／本報資料照
屏東大鵬灣擁有全台最大潟湖，景色優美。圖／本報資料照
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屏東大鵬灣擁有全台最大潟湖，景色優美，圖為人氣最夯的跨海大橋。圖／本報資料照
屏東大鵬灣擁有全台最大潟湖，景色優美，圖為人氣最夯的跨海大橋。圖／本報資料照
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大鵬灣台灣燈會國家風景區
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