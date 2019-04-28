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慘！韓市長口中「高雄後花園」 10年人口竟少3千人

2019-04-28 20:15聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

六龜是高雄的後花園，以溫泉資源與山水景色著稱，10年來，觀光人次驟降，六龜總人口數減少19％，八八風災是重要分水嶺。六龜公所表示，六龜被列入全台134個地方創生優先推動地區，希望在前瞻計畫補助下創造翻轉機會。

高雄市六龜區面積194平方公里，比基隆市、新竹市還大，高雄市長韓國瑜上任後首訪六龜，以「大高雄的後花園」來讚譽六龜。事實上，偏鄉人口逐年下降，根據市府都發局統計，八八風災前後，六龜總人口數減少19％，目前六龜人口數不到1萬3千人。

六龜區長楊孝治表示，少子化與長輩凋零導致人口自然減少，另方面，八八災後，溫泉觀光業不振、就業機會減少，以前寶來大街泡湯人潮絡繹不絕，現在遊客少很多，年輕人必須出外謀生。

以前六龜整年度觀光人次超過30萬，災後人數大不如前，觀光主管機關不再對外公布統計數字。觀光業者陳建男說，南橫公路高雄段道路不通、高133道路中斷、溫泉區合法化卡關，以及藤枝森林遊樂區封園等因素影響觀光復甦，3月底起藤枝試營運，強烈感受遊客有回流跡象。

市府都發局指出，「六龜之心」山城再造計畫獲得中央補助8千萬元，將逐步打造地景公園、遺址紀念廣場、歷史徒步區、故事館與小農展售中心，每年可望增加21萬觀光人潮。

楊孝治表示，八八風災距今10年，未來南橫公路貫通仍是觀光復甦的重要條件，「六龜之心」計畫可以串聯南北六龜，並規劃市集或特色商店來吸引遊客，觀光業者與社區居民都希望在溫泉之外發展其他可能性。

六龜溫泉旅舍林立，以前泡湯最能吸引觀光人潮。記者徐白櫻／攝影
六龜溫泉旅舍林立，以前泡湯最能吸引觀光人潮。記者徐白櫻／攝影
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六龜有寶來與不老兩大溫泉區，寶來大街的觀光人潮與八八風災前明顯有落差。記者徐白櫻...
六龜有寶來與不老兩大溫泉區，寶來大街的觀光人潮與八八風災前明顯有落差。記者徐白櫻／攝影
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六龜溫泉八八風災
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