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伊林名模及新銳設計師現身高雄 「崗山之眼」辦時尚秀

2019-04-28 18:29聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

名模現身崗山之眼！高雄市觀光局行銷再出奇招，28日邀請8名伊林娛樂公司旗下名模，到崗山之眼展開一場時尚走秀，模特兒們身著新銳設計師簡國彥、馬毅以崗山之眼為主題設計的服裝一一上場，分別展現白天與夜晚多變風貌，隨後並步上天空廊道，為崗山之眼拍攝宣傳影片，吸引不少遊客爭相一睹名模丰采。

觀光局長潘恒旭表示，「崗山之眼」以樂器造型為設計元素，懸吊式的天空廊道不管在白天或夜晚到訪，都展現迷人風光，極具觀光發展潛力。繼第一季邀藝人張琍敏代言，吸引海外華僑客群，第二季起鎖定年輕族群，借助伊林名模們的高知名度行銷高雄觀光，第三、四季將與唱片公司洽談偶像歌手代言，希望為崗山之眼帶來不同客群。

此次伊林名模走秀，由許文綺、呂亞璇、邱偲亞、張念慈、蕭佩瑩、蘇家歡、林哲鈺、潘胤傑等8位名模上場，分別展現簡國彥大玩黑與白的「輕正裝」風格，從輕便洋裝到正式禮服；馬毅則融合東方廟會元素的華麗色彩，在廣闊天際線下更顯熠熠生輝。

潘恆旭說，崗山之眼本身就充滿設計感，希望透過名模走秀與新銳設計師強烈個人風格，帶給現場民眾視覺新感受，也呈現高雄景點的時尚感，吸引更多年輕觀光客來高雄探索。

觀光局今年也結合在地社區團體，推出多項自然生態導覽行程，並製作岡山地區周邊的人文旅遊地圖，遊客除了來崗山之眼遊覽，也可按圖索驥，規劃一趟好玩又好吃的高雄旅遊行程。

高雄市觀光局第二季邀請伊林名模到高雄知名景點「崗山之眼」走秀，並拍攝宣傳影片，希...
高雄市觀光局第二季邀請伊林名模到高雄知名景點「崗山之眼」走秀，並拍攝宣傳影片，希望吸引年輕遊客到此一遊。圖／高雄市觀光局提供
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高雄市觀光局第二季邀請伊林名模到高雄知名景點「崗山之眼」走秀，並拍攝宣傳影片，希...
高雄市觀光局第二季邀請伊林名模到高雄知名景點「崗山之眼」走秀，並拍攝宣傳影片，希望吸引年輕遊客到此一遊。圖／高雄市觀光局提供
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高雄市觀光局第二季邀請伊林名模到高雄知名景點「崗山之眼」走秀，並拍攝宣傳影片，希...
高雄市觀光局第二季邀請伊林名模到高雄知名景點「崗山之眼」走秀，並拍攝宣傳影片，希望吸引年輕遊客到此一遊。記者蔡容喬／攝影
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高雄市觀光局第二季邀請伊林名模到高雄知名景點「崗山之眼」走秀，並拍攝宣傳影片，希...
高雄市觀光局第二季邀請伊林名模到高雄知名景點「崗山之眼」走秀，並拍攝宣傳影片，希望吸引年輕遊客到此一遊。記者蔡容喬／攝影
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