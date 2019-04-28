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AI智慧巡檢監工VR救災體驗 高雄世界職安日體驗好吸睛

2019-04-28 17:38聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

4月28日為世界職業安全衛生日，高雄市勞工局下午在義大世界太陽舞台舉辦「世界職業安全衛生日」特展，展示安全衛生器材、防救災應用介紹及各式互動遊戲，包括AI智慧監工、用電安全及氣爆危害體驗、VR救災及逃生訓練系統體驗、長途管線IP檢測等，吸引民眾參與體驗，了解職場安全衛生的重要性。

高市府秘書長楊明州致詞表示，高雄勞工人數全國第二，發展經濟時也要重視職場安全，讓「勞工有生計，老闆有生意」。勞工局長王秋冬也說，保障工作者安全與健康是勞工局重要業務之一，這項特展除了展示最先進的安全設施及個人護具，也介紹AI人工智慧與虛擬實境科技在安全管理實務上的應用，讓勞工對職場安全更有意識。

勞工局表示，特展共規畫15個展點，其中AI智慧巡檢監工及VR救災體驗，因為可以透過VR眼鏡模擬工地高處墜落等防災知識，體驗詢問度最高，還有防護具穿戴競賽，及原地轉圈體驗等，讓民眾了解喝酒對工作安全的影響，希望以生活化方式，使市民及勞工朋友更重視工安。

此外，勞工局也邀請醫療院所及職安署勞工健康服務中心，介紹有害健康因子的預防、健康促進等相關作法；照顧身心障礙、職傷及中高齡就業者部分，現場展示職務再設計的實務應用，讓行動不便的勞工也有機會回歸職場穩定工作。

高雄市勞工局28日在義大世界太陽舞台舉辦「世界職業安全衛生日」特展，展示AI智慧...
高雄市勞工局28日在義大世界太陽舞台舉辦「世界職業安全衛生日」特展，展示AI智慧監工、用電安全及氣爆危害等最新的安全器材，還有防護具穿戴競賽及體驗，讓民眾了解職場安全衛生的重要性。圖／高雄市勞工局提供
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高雄市勞工局28日在義大世界太陽舞台舉辦「世界職業安全衛生日」特展，展示AI智慧...
高雄市勞工局28日在義大世界太陽舞台舉辦「世界職業安全衛生日」特展，展示AI智慧監工、用電安全及氣爆危害等最新的安全器材，還有防護具穿戴競賽及體驗，讓民眾了解職場安全衛生的重要性。圖／高雄市勞工局提供
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