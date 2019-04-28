【即時短評】環保勞權都要顧 石化區降編前宜做好配套

2019-04-28 16:45 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



大社工業區1973年因政府獎勵投資條例開發，存在近半世紀之久，在經濟起飛年代創造的效益不在話下，但經濟部20多年前就允諾遷廠，時隔多年，產業受限「107條款」難以轉型，政府也未積極輔導，反倒是將基層勞工推上火線遊行，演變成「環保與勞權」之爭，政府決議降編前，應訂出明確配套時程，而非讓經濟或環保成為兩面刃。

大社工業區內有台橡、中石化、國喬、台聚、中纖等12家知名石化業及機械業者，早年因一連串工安事故及氣體外洩意外，經濟部允諾居民將配合中油五輕遷廠，要求大社工業區廠商2015年同步搬遷，1998年更核准大社工業區20年後，由高汙染、重化工業使用的特種工業區連降2級，成為低汙染、民生工業使用的乙種工業區。

高市府都市計畫委員會3月22日在環團請命聲中，完成將大社工業區降編的審議，市府強調是「執行中央決策」，經濟部則表明「支持降編為甲種工業區」，雙方各說各話，最後決定權交給內政部都委會，勞團更喊出「經濟發展不該被環保犧牲」，讓為居民生命健康挺身的環團與勞工形成對立，看不到政府和業界提出解決方案與因應措施。