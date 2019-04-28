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內門阿公拯救偏鄉「菜」英文 養老金贊助學校請外師

2019-04-28 16:32聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市長韓國瑜提倡雙語教育，內門觀亭國小本學期開始與實踐大學應用英語系合作引入外語師資，經費卻讓學校師長苦惱不已。畢業校友黃同治有兩個孫子就讀觀亭國小，得知學校募款消息，到校捐贈5萬元，並希望藉此拋磚引玉，讓更多人關心偏鄉學校的英語教學。

內門國觀亭國小學生人數僅54人，以往受限於師資與經費拮据，無法引入外語師資，多數學生看見外籍人士不敢開口。觀亭國小校長毛泰元說，實踐大學高雄校區位在內門，得知需求後，應用英語系協助引薦兩位外籍老師，外師這學期起加入英語授課行列。

兩外師一周到校上課兩次，校內英語老師協同教學，國小學生很快就熟悉外國口音。為引入外師，一學年至少需要14萬元經費，錢雖不多，對偏鄉小校卻不是小數字，校長毛泰元拜會地方人士尋求支持，第一學期的經費不成問題，但仍需籌募一筆基金才能永續運作。

70歲校友黃同治有兩個孫子就讀觀亭國小，分別是小三與小五；黃本身是半退休的鋁門窗師傅，家境小康，得知學校師長為外語師資鐘點費苦惱，拿出5萬元養老金捐贈給學校運用。

校長毛泰元表示，黃阿公平日省吃儉用，但他個性低調，謙虛說錢不多、不願意受訪，這番心讓全校師生感到「揪感心」，也希望更多校友響應外師協同教學計畫。

外籍師資這學習開始進入觀亭國小協同教學。記者徐白櫻／翻攝
外籍師資這學習開始進入觀亭國小協同教學。記者徐白櫻／翻攝
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內門觀亭國小畢業校友黃同治（左）捐錢資助學童上課，學校頒發感謝狀。記者徐白櫻／翻...
內門觀亭國小畢業校友黃同治（左）捐錢資助學童上課，學校頒發感謝狀。記者徐白櫻／翻攝
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實踐大學應用英語系外籍老師教導觀亭國小學童。記者徐白櫻／翻攝
實踐大學應用英語系外籍老師教導觀亭國小學童。記者徐白櫻／翻攝
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