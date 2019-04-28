六龜好集市人潮多 山茶詢問度最高

2019-04-28 13:52 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



山茶攤位之一，二代茶農何佳薇推廣自家友善栽種的六龜山茶。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

莫拉克風災過後，六龜在地居民守護六龜土地找尋新希望，昨天與今天在十八羅漢山風景區舉辦「六龜好集市」，居民擺攤展售在地農特產品與推廣咖啡、山茶文化，好集市活動吸引人潮，遊客也帶回滿滿感動。

今年是八八風災十周年，在林務局屏東林管處、茂林國家風景區管理處等單位贊助下，六龜居民在十八羅漢山風景區舉辦「六龜好集市」，現場擺茶席推廣六龜山茶，遊客也可報名參加導覽解說團，進入風景區參觀。現場攤位全是在地農特產品與手工藝品，主要有蓮霧、芒果、鳳梨、木瓜、愛玉，以及手作麵包、石雕、木雕、植物染、六龜原生山茶、山城咖啡。

六龜山茶近年受歡迎，活動現場規劃茶席文化體驗與山茶展售攤位。一名來自高雄市區的遊客說，六龜原生山茶名氣響亮，過去曾在朋友家喝過，茶行不容易買到，專程到六龜找茶，希望找到回憶中的好茶滋味。