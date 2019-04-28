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六龜好集市人潮多 山茶詢問度最高

2019-04-28 13:52聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

山茶攤位之一，二代茶農何佳薇推廣自家友善栽種的六龜山茶。記者徐白櫻／攝影
山茶攤位之一，二代茶農何佳薇推廣自家友善栽種的六龜山茶。記者徐白櫻／攝影
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莫拉克風災過後，六龜在地居民守護六龜土地找尋新希望，昨天與今天在十八羅漢山風景區舉辦「六龜好集市」，居民擺攤展售在地農特產品與推廣咖啡、山茶文化，好集市活動吸引人潮，遊客也帶回滿滿感動。

今年是八八風災十周年，在林務局屏東林管處、茂林國家風景區管理處等單位贊助下，六龜居民在十八羅漢山風景區舉辦「六龜好集市」，現場擺茶席推廣六龜山茶，遊客也可報名參加導覽解說團，進入風景區參觀。現場攤位全是在地農特產品與手工藝品，主要有蓮霧、芒果、鳳梨、木瓜、愛玉，以及手作麵包、石雕、木雕、植物染、六龜原生山茶、山城咖啡。

六龜山茶近年受歡迎，活動現場規劃茶席文化體驗與山茶展售攤位。一名來自高雄市區的遊客說，六龜原生山茶名氣響亮，過去曾在朋友家喝過，茶行不容易買到，專程到六龜找茶，希望找到回憶中的好茶滋味。

這兩天許多遊客專程到六龜參加市集，車流量明顯變多。高雄市六龜關懷協會理事長呂清喜指出，希望透過市集告訴大家，「我們很好，有你們同行我們會更好」；市集活動受到外界關注，活動首日吸引近2千人潮，今天人潮比昨天更多，感謝外界看見六龜居民的重建成果，希望好集市活動延續下去，以後有固定市集展售六龜好農產。

「六龜好集市」展現居民活力，社區居民與手作達人擺攤販售農產品與各項作品。記者徐白...
「六龜好集市」展現居民活力，社區居民與手作達人擺攤販售農產品與各項作品。記者徐白櫻／攝影
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六龜新發國小推動山茶文化，也到市集擺攤義賣茶飲。記者徐白櫻／攝影
六龜新發國小推動山茶文化，也到市集擺攤義賣茶飲。記者徐白櫻／攝影
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六龜寶來人文協會展售居民手工製作的窯烤麵包與陶藝品。記者徐白櫻／攝影
六龜寶來人文協會展售居民手工製作的窯烤麵包與陶藝品。記者徐白櫻／攝影
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