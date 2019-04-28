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大社工業區降編恐歇業 高雄萬名勞工為生計上街遊行

2019-04-28 12:45聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

年產值達8、9百億元的高雄市大社石化工業區恐遭降編，60多個工會28日發起萬人大...
年產值達8、9百億元的高雄市大社石化工業區恐遭降編，60多個工會28日發起萬人大遊行走上街頭，從勞工公園步行至市府，遞交陳情書給副市長李四川。記者蔡容喬／攝影
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年產值達8、9百億元的高雄市大社石化工業區，3月22日經市府都委會決議從特種工業區降編為乙種工業區，恐引發工廠歇業及勞工面臨失業危機，勞團28日上午發起「要甲種、護勞權！顧環保、拚經濟！」大遊行，有60個相關工會團體、近萬人從勞工公園浩浩蕩蕩出發，遊行隊伍步行至市府四維行政中心，由副市長李四川接下陳情書。

大社工業區降編自救會會長劉保進表示，市府將審議案送到內政部後，一旦通過，工業區內12家廠商將有11家面臨關廠命運，從業勞工也無法受到保障，要求政府應做好配套，先將大社工業區降至甲種，可繼續生產化學品，等到市府成立石化專區，廠商拆遷完再降編至乙種，既保障經濟發展和勞工生計，也符合政府對居民的環保承諾。

李四川則回應「市府不能違反中央決議」，經濟部1993年曾承諾要配合中油遷廠，在20年內完成大社工業區遷廠，內政部都委會也在87年決議107年前大社工業區降編，市府是據此執行，再送到內政部審議，他已與經濟部部長沈榮津通過電話，反映勞工需求，希望經濟部與內政部能就高雄經濟發展，做出最好的審議。

新高巿產業總工會理事長何政家說，「降編不只是就業問題，也是景氣問題。」何說，石化業是台灣整體經濟發展重要元素，大社工業區多家石化工廠屬中游產業，光供應中油的乙烯就占3成，丙烯占4成，一旦歇業會影響下游供應鏈，產品只能依賴進口，對台灣物價更會造成衝擊，不能一刀砍斷石化業。

何政家強調，環保和經濟兩者要平衡，不能偏廢任何一樣，石化業在民生經濟上占重要地位，像新加坡土地缺乏，還是在發展石化專區，為何台灣反而盡全力要趕走或消滅石化專區？工會許多會員都在第一線作業，不可能把生命交給危險的作業環境。「環保、工安不好，他們如何能安心就業？」

帶著1歲半孩子參加遊行的柯先生說，雖然經濟部多年前因環保問題，承諾要讓大社工業區遷廠，但像他工作的工廠，對於環保要求標準很高，大社工業區近年來也很少因環保遭開罰，更不是環保局高汙染管制對象，政府應該視現況討論後做出正確決策，而不是為了社會輿論一意孤行。

年產值達8、9百億元的高雄市大社石化工業區恐遭降編，60多個工會28日發起萬人大...
年產值達8、9百億元的高雄市大社石化工業區恐遭降編，60多個工會28日發起萬人大遊行走上街頭，從勞工公園步行至市府，遞交陳情書給副市長李四川。記者蔡容喬／攝影
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年產值達8、9百億元的高雄市大社石化工業區恐遭降編，60多個工會28日發起萬人大...
年產值達8、9百億元的高雄市大社石化工業區恐遭降編，60多個工會28日發起萬人大遊行走上街頭，從勞工公園步行至市府，遞交陳情書給副市長李四川。記者蔡容喬／攝影
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遊行隊伍中有不少勞工帶著孩子上街頭。圖非受訪當事人。記者蔡容喬／攝影
遊行隊伍中有不少勞工帶著孩子上街頭。圖非受訪當事人。記者蔡容喬／攝影
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