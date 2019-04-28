跑步體驗「與美」的距離 今晨近9000人飽覽大鵬灣風景

2019-04-28 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



第一屆「2019屏東ZEPRO RUN全國半程馬拉松」今天清晨在大鵬灣青洲濱海遊憩區熱烈起跑，總計有近9000名國內外跑友參加，主辦單位形容所有愛跑者是以跑步體驗「我們與美的距離」，近距離飽覽大鵬灣最美風景。

包括屏東縣府秘書長邱黃肇崇、大鵬灣國家風景區管理處秘書郭進慶及遊憩課課長劉勇助、東港鎮民代表洪志明等人均到場為跑友加油打氣，此外主辦單位全統運動用品也於賽前贈送「屏東精忠育幼院」院童專業運動用品裝備，用實際行動幫助弱勢孩童。

頗受跑友好評的ZEPRO RUN，在全台已累積超過8萬名跑友參與，今天在屏東登場的「2019屏東ZEPRO RUN全國半程馬拉松」，有包括來自台灣及香港、日本、美國、中國等國內外跑友近9千人熱情參與。

參賽年齡從83歲到2歲，分為半馬組21K、路跑組12K、健康組5.5K，賽道沿途行經大鵬灣跨海大橋、海上教堂、文史館日式建築、國家級潟湖濕地，搭配台灣海峽無敵海景，近9000名跑友用腳跑過大鵬灣多個知名景點，更對大鵬灣之美印象深刻。

各組前三名分別是：

半程21K男子組：林秋杰。方柏偉。孔沁安。

半程21K女子組：楊蕎筑。周芳瑀。許詔程。

路跑12K男子組：周柏江。龔晨維。林書鳴。