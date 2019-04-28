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飢餓30邁入30年 屏東444學子組「腹愁者聯盟」

2019-04-28 12:12聯合報 記者翁禎霞╱即時報導

飢餓30活動今年邁入30年，屏東14高校今組「腹愁者聯盟」，400多位學生透過闖...
飢餓30活動今年邁入30年，屏東14高校今組「腹愁者聯盟」，400多位學生透過闖關等活動，一起體驗飢餓12小時。圖／世界展望會南區屏東辦公室提供
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台灣世界展望會飢餓30人道救援行動適逢30周年，屏東地區高中職繼去年7校聯合響應自辦飢餓體驗營隊後，今年更擴大至14校共同舉辦，今天上午444位學子齊聚在屏東高工禮堂組成「腹愁者聯盟」，先共同體驗肌餓12時，並將當日省下的餐費4萬4400元捐出，幫助急難家庭。

今天參與的高中職包括：屏東高工、潮州高中、屏東高中、屏東女中、屏榮高中、陸興高中、大同高中、枋寮高中、枋寮高中、來義高中、美和高中、屏北高中、內埔農工、佳冬高農等共14校，通過今天的體驗後，他們還會參加7月在高雄舉行的大會師，向飢餓30小時邁進。

就讀屏東高工的李佩欣已連續兩年參與高校飢餓體驗，她說，自己一直都有在關心國際議題，像最近的斯里蘭卡恐怖攻擊、敘利亞內戰等國際事件，參與了飢餓30，讓自己知道除了關心還能以實際行動幫助國際上的弱勢。

444位學生今天上午組成「腹愁者聯盟」，有學生形容，雖然不吃東西會「腹愁」，不過大家一起挺過，而且還能助人，飢餓體驗變得意義非凡。雖然飢餓體驗是從今天清晨6時至傍晚6時，但有人從昨晚就沒有吃東西，等於自動加碼了好幾小時。

世界展望會南區屏東辦公室專員黃柏翰已連續11年參加飢餓30的活動，雖然是工作人員，但「飢餓一樣很徹底」，他說，如果是飢餓30小時，因為還要過夜，飢餓會非常有感，對仍在受飢餓之苦的地區，真的更能感同深受。

台灣世界展望會南區辦事處林惠君主任表示，今年是飢餓三十30周年，很感動屏東14校師生的熱烈響應、今年是第30屆飢餓30的人道救援行動，會更聚焦關懷最脆弱國家、搶救危機中的最脆弱兒童，除投入緊急援助工作，更計畫以長期服務關顧當地兒童健康營養等工作。愛心捐款專線：(08)737-0483轉870台灣世界展望會屏東辦公室。

飢餓30活動今年邁入30年，屏東14高校今組「腹愁者聯盟」，400多位學生一起體...
飢餓30活動今年邁入30年，屏東14高校今組「腹愁者聯盟」，400多位學生一起體驗飢餓12小時。圖／世界展望會南區屏東辦公室提供
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