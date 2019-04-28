墾丁推海鮮選擇指南 學者感嘆落實大不易

2019-04-28 08:23 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



為挽救日益枯竭的漁業資源，中研院生物多樣性研究中心研究員邵廣傑撰寫「台灣海鮮指南」放在台灣魚類資料庫，倡導「吃對魚、救海洋」。協助墾管處製作「恆春海鮮選擇指南」的海洋科技博物館助理研究員廖運志，也是邵廣昭的學生，他在墾丁珊瑚周活動「聰明挑海鮮、海洋更永續」演講會上，感嘆落實大不易，但「今天不做，明天一定後悔。」

宜蘭蘇澳和屏東東港日前相繼辦黑鮪魚「第一鮪」拍賣，廖運志說，黑鮪魚位於海洋生物鏈頂層，「頂層數量遽減，勢必造成海洋生態失衡，海洋怎會健康」；保育團體近年來積極推「生態標章」制度，希望消費者依據「台灣海鮮指引」買對的魚、吃對的魚，鼓勵只吃符合海洋永續的「綠色海鮮」，從日常生活，就可協助海洋保育。

邵廣昭說，政府推動永續漁業，應和其他國家共同推動有效的管理機制，支持國際保育方案，不是一味地挹注資源在增加產能，日本已主動取消拍賣會；畫設海洋保護區或保留區，是最簡單、經濟、有效的限漁及復育方法，但限魚被認為影響漁民生計，推動不易，民間能努力的是學習國外推「聰明吃海鮮」。

廖運志說，因過漁、棲地破壞、汙染和外來種入侵，再加上全球氣候變遷加乘作用，使得漁業資源持續匱乏；台灣魚類資料庫的「台灣海鮮指南」，希望大家依「海鮮指引」買對的魚、吃對的魚，只吃符合永續的「綠色海鮮」，從日常生活就可協助海洋保育。