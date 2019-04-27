影／超有趣！金門辦爸爸換尿布比賽 新手爸爸手忙腳亂

2019-04-27 22:33 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



金門縣文化局今天舉辦「金門閱讀節嘉年華」系列活動，活動高潮就是「我的超級奶爸—爸爸換尿布比賽」，只見爸爸要幫小寶寶換好尿布，還要把160cc奶瓶裡的水吸完，手忙腳亂的狀況，笑翻全場，現場還是有「超強奶爸」，只花了47秒就完成兩項艱難任務，讓民眾直呼「太強了」。

「寶寶，等下乖一點，好好配合…」爸爸換尿布比賽，今天下午4點在金湖綜合體育館，活動前就看到爸爸超緊張的忙著跟小寶寶「溝通」，希望小傢伙等下配合一點，但寶寶哪聽的懂，等比賽正式開始，各種狀況紛紛出現。

有小寶寶一放上舞台開始狂哭，無論爸媽如何哄都無效，爸爸只能趕緊硬著頭皮換尿布，也有的寶寶不斷的翻身，就是不給爸爸換；但接下來，爸爸「喝水」又是另一個難關，原來主辦單位把奶瓶裝滿水，要爸爸學習寶寶用吸的，讓大人知道，小寶寶吃奶也是很辛苦的。

只見不少爸爸使出「吸奶」的力氣，拼著命要把奶瓶裡的水「吸」完，在場的媽媽與台下觀眾都看得很緊張，在一片笑聲中，頻頻高喊「加油」，現場氣氛緊張刺激。

首次參賽就勇奪分組冠軍的爸爸陳孝威說，「很緊張，好險平常有在練，這次才可以擊敗其他對手」；而以些微成績落敗的「新手爸爸」馬宗廷也說，上台幫小寶寶包尿布，真的有難度，尤其好不容易幫小孩包好，但要在這麼多人面前把水「吸」完，真的不容易，以後不會再催寶寶趕快把奶喝完。