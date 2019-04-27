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影／超有趣！金門辦爸爸換尿布比賽 新手爸爸手忙腳亂

2019-04-27 22:33聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門文化局今天舉辦「金門閱讀節嘉年華」系列活動，活動高潮就是「我的超級奶爸—爸爸換尿布比賽」，只見爸爸要幫小寶寶換好尿布，還要把160cc奶瓶裡的水吸完，手忙腳亂的狀況，笑翻全場，現場還是有「超強奶爸」，只花了47秒就完成兩項艱難任務，讓民眾直呼「太強了」。

「寶寶，等下乖一點，好好配合…」爸爸換尿布比賽，今天下午4點在金湖綜合體育館，活動前就看到爸爸超緊張的忙著跟小寶寶「溝通」，希望小傢伙等下配合一點，但寶寶哪聽的懂，等比賽正式開始，各種狀況紛紛出現。

有小寶寶一放上舞台開始狂哭，無論爸媽如何哄都無效，爸爸只能趕緊硬著頭皮換尿布，也有的寶寶不斷的翻身，就是不給爸爸換；但接下來，爸爸「喝水」又是另一個難關，原來主辦單位把奶瓶裝滿水，要爸爸學習寶寶用吸的，讓大人知道，小寶寶吃奶也是很辛苦的。

只見不少爸爸使出「吸奶」的力氣，拼著命要把奶瓶裡的水「吸」完，在場的媽媽與台下觀眾都看得很緊張，在一片笑聲中，頻頻高喊「加油」，現場氣氛緊張刺激。

首次參賽就勇奪分組冠軍的爸爸陳孝威說，「很緊張，好險平常有在練，這次才可以擊敗其他對手」；而以些微成績落敗的「新手爸爸」馬宗廷也說，上台幫小寶寶包尿布，真的有難度，尤其好不容易幫小孩包好，但要在這麼多人面前把水「吸」完，真的不容易，以後不會再催寶寶趕快把奶喝完。

金門縣文化局長許正芳表示，「金門閱讀節嘉年華」今天共吸引將近1300多人參加，有不少家庭都是全家總動員，大家席地而坐有的看書、有的聽故事氣氛相當溫馨；此外，下午登場的「寶寶扭扭車」與「爸爸包尿布」都相當有趣，也是首次來舉辦，大受民眾歡迎，未來會再繼續舉辦。

「爸爸換尿布比賽」笑聲不斷，有爸爸輕鬆完成包尿布任務，但要「吸」完奶瓶中的水，可...
「爸爸換尿布比賽」笑聲不斷，有爸爸輕鬆完成包尿布任務，但要「吸」完奶瓶中的水，可是不容易。記者蔡家蓁／攝影
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「爸爸換尿布比賽」的另一笑點，就是爸爸要將奶瓶的水「吸」完，只見一堆賣力著拿著奶...
「爸爸換尿布比賽」的另一笑點，就是爸爸要將奶瓶的水「吸」完，只見一堆賣力著拿著奶瓶猛喝。記者蔡家蓁／攝影
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「爸爸換尿布比賽」狀況不斷，有小寶寶一上場就狂哭，害新手爸爸也超緊張的。記者蔡家...
「爸爸換尿布比賽」狀況不斷，有小寶寶一上場就狂哭，害新手爸爸也超緊張的。記者蔡家蓁／攝影
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金門縣文化局今天舉辦「爸爸換尿布比賽」首次參賽就勇奪分組冠軍的爸爸陳孝威（左二）...
金門縣文化局今天舉辦「爸爸換尿布比賽」首次參賽就勇奪分組冠軍的爸爸陳孝威（左二）說，「很緊張，好險平常有在練」；而以些微成績落敗的「新手爸爸」馬宗廷（右二）也說，上台幫小寶寶包尿布，真的有難度。記者蔡家蓁／攝影
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